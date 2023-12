Carolina Píparo: El presidente ha sido muy claro, no hay plata

Carolina Píparo reiteró que no hay plata declaraciones a la prensa. “El presidente ha sido muy claro, no hay plata”, afirmó.“Que todo el gabinete se iluminado para que los argentinos sufran los menos posible”, manifestó en las cercanías del Congreso.La legisladora se refirió a la polémica generada por los probable discurso en las escalinatas: “Los legisladores pueden darse vuelta y escucharlo. Yo me voy afuera a escuchar con la gente. No sé si no va a dar unas palabras al Congreso”.Sobre su designación fallida en ANSES, confesó: "Una tenía mucha expectativa porque justamente soy trabajadora social, pero el gabinete está muy bien y les deseo lo mejor a todos”.“En la última sesión vi mucho respeto de todas las fuerzas políticas”, admitió.