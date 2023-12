"Se acabó el siga-siga de los delincuentes": lo que dijo Milei en materia de seguridad

El presidente Javier Milei, en su discurso de asunción, expresó: "Se acabó el siga-siga de los delincuentes", destacando la necesidad de enfrentar los problemas que afectan a la sociedad argentina. Enfatizó que lograr la libertad y el engrandecimiento del país requerirá esfuerzos significativos y sacrificios dolorosos.

El mandatario señaló que los desafíos no se limitan al ámbito económico, sino que abarcan todas las esferas de la vida en comunidad. En particular, resaltó la preocupante situación de seguridad en Argentina, describiendo al país como un "baño de sangre" donde los delincuentes caminan libres mientras los ciudadanos de bien se ven obligados a encerrarse tras las rejas.expresó.Milei denunció la creciente presencia del narcotráfico en las calles, llegando al punto de afirmar que "una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia". Criticó la humillación y el maltrato continuo a las fuerzas de seguridad, argumentando que han sido abandonadas por una clase política que no valora su labor. Además, destacó la falta de condenas efectivas, indicando que solo el 3% de los delitos resultan en condenas.