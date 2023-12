10.12.2023 / MILEI PRESIDENTE

Macri eludió la palabra "cambio" y celebró la asunción de Milei con un "Viva la Libertad..."

El ex presidente saludó al flamante mandatario con quien se jactó de llevar a cabo un acuerdo que se tradujó en la incursión de varios funcionarios macristas a su gestión. "No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy", aseguró.