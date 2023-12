"Tiene mal los números, culpa de Caputo", el exsocio de Milei que desmintió las cifras del discurso presidencial

Si el ajuste fiscal es de -5puntos porcentuales del PBI, en 2024 seguirá habiendo déficit fiscal financiero (el que cuenta) que se proyecta en -7,8% PBI en 2024. Seguirá habiendo déficit primario proyectado en -6% para 2024. El presidente tiene mal los números. Culpa de Caputo pic.twitter.com/Ok8iISiuCj — Diego Giacomini (@GiacoDiego) December 10, 2023

Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y durante su extenso discurso en el Congreso citó cifras relacionadas a la economía que deja el gobierno saliente. Sin embargo, su exsocio las desmintió:El economista Diego Giacomini reflexionó en su cuenta de Twitter y analizó:En la misma línea, completó:Este domingo, Javier Milei asumió la presidencia de la Nación y, tal como había prometido, dio su discurso en las escalinatas del Congreso. Desde allí, habló sobre su plan económico: "El ajuste será sobre el Estado y no sobre el sector privado". En el inicio de su exposición, el libertario enfatizó queTras señalar que", el mandatario aseguró que "la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado".El Presidente advirtió sobre la posibilidad de una "hiperinflación" por la que será sutras lo cual reiteró que "no hay solución alternativa al ajuste"."No hay posibilidad de un gradualismo porque todos los gradualismo terminaron mal", resaltó. Milei reiteró que el ajuste que pondrá en marchaafirmó, pero aclaró que se tratará del "último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina".