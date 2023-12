Entre Ríos: Frigerio asume con la promesa de "muchos cambios" y un "ajuste a la política"

El gobernador electo de Entre Ríos,asumirá en un acto previsto para las 19 en la Casa de Gobierno en Paraná, la capital provincial, donde se espera que detalle sus anuncios de "muchas transformaciones y cambios" y el prometido "ajuste a la política".Frigerio prestará juramento en la Cámara baja ubicada dentro de la "Casa Gris", recibirá los atributos en el Salón Blanco y más tarde saldrá hasta la explanada para tomar juramento a sus ministros y emitir un discurso dirigido a la ciudadanía., apuntó el gobernador del PRO.Al participar de la asunción del presidente Javier Milei, el mandatario provincial afirmó que será "un contexto muy difícil" para gobernar, pero deseó trabajar "juntos para poner de pie a Entre Ríos y a la Argentina". "Vamos a trabajar con todos los municipios para que los entrerrianos vivamos mejor", añadió al cerrar en la noche del domingo su maratónica recorrida por el país, en la asunción de las nuevas autoridades municipales de Paraná, y tras compartir el acto de jura del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.. Esa búsqueda de consenso la deberá tener en el Senado entrerriano, ya que no tiene quórum propio: posee 8 de las 17 sillas y el peronismo logró retener las nueve restantes.En Diputados, al ganar las elecciones, la llamada "cláusula de gobernabilidad" le permitió obtener automáticamente 18 bancas (la mitad más uno), por lo que no necesitará acuerdos, aunque desde su espacio aseguran que buscarán "el mayor consenso posible".De las otras 16 bancas, once las ocupará el frente peronista, y las cinco restantes habían sido para La Libertad Avanza (LLA), pero tras el acuerdo de ese espacio con el ex presidente Mauricio Macri tres de los legisladores electos abandonaron ese sector.Un punto positivo para Frigerio es que hasta el 14 de febrero habrá sesiones ordinarias en la provincia, por lo que se estima que durante esta semana envíe los primeros proyectos que "se necesitan para gobernar", adelantó Frigerio y señaló que habrá queSe presume que la nueva Ley de Ministerios que enviará al Congreso provincial tendrá un "recorte histórico" del gasto político y reducirá "a la mitad los cargos" públicos.Frigerio ganó la elección con el 41,68% de los votos y en segundo lugar quedó el intendente de Paraná y candidato por el oficialismo, Adán Bahl, con el 39,43%; luego de 20 años de gobiernos peronistas