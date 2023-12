Organizaciones sociales marcharán el miércoles 20 de diciembre contra las políticas de Milei

Tras los dichos del presidente Javier Milei contra los piqueteros en su discurso de asunción, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, adelantó que las organizaciones sociales realizarán el 20 de diciembre "un paro de advertencia" contras las políticas del libertario.“El cóctel peligroso lo agita el propio Presidente cuando dice ‘el que corta no cobra’. Es una barbaridad porque es ilegal, a no ser que quiera prohibir el derecho de protesta y mande una reforma constitucional”, manifestó Belliboni en diálogo con AM 750.En ese sentido, aseguró que "las protestas son la relación natural entre el Pueblo y el Estado", y enfatizó en que "si hay hambre en los barrios, habrá movilización en las calles".Bellibonil adelantó que 20 de diciembre habrá "un paro de advertencia": "Vamos a resistir y vamos a defender el derecho de manifestarnos".“Aquí se intenta volver a la idea de paz de los cementerios, con paz en las calles y hambre en los barrios. Cuando hay hambre en los barrios, hay movilizaciones en las calles. Tienen que ver cómo enfrentan el problema y no cómo nos acusan de chorros para justificar”, comentó.Por eso, dijo: “Vamos a llamar a la más amplia unidad para enfrentar estas políticas que perjudican a los trabajadores. No vamos a aceptar que haya un retroceso social que ha anunciado tan suelto de cuerpo cuando lo que pasa con eso es que hay mucha gente a la que le va muy mal”.“¿Otra vez nos ajustamos el cinturón? ¿Otra vez el cuento de la luz al final de túnel? Ya conocemos todo eso. Al final del camino hay un saqueo del país, un desastre económico”, concluyó.