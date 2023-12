"La situación es devastadora", dijo Villarruel tras la reunión de Gabinete

La vicepresidenta Victoria Villaruel se refirió hoy a la situación económica y los próximos pasos del Gobierno en una conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete nacional. Destacó que "tratamos sobre el panorama que encontramos, que es una situación devastadora".

En cuanto a los proyectos de leyes necesarios para la gestión, Villaruel informó que serán enviados a las cámaras "de acuerdo con su temática" y que se aguardará el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, este martes, para iniciar el diálogo con ambas cámaras en sesiones extraordinarias."Las medidas económicas las va a anunciar el ministro de Economía", subrayó la vicepresidenta, agregando que "el paquete se va a estar informando recién en el día de mañana para poder nosotros hablar con la Cámara de Senadores y Diputados".En relación a la designación del presidente provisional de la Cámara alta, Villaruel afirmó que aún están discutiendo el tema y que "puede modificarse". Sobre la reciente designación de Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, la vicepresidenta destacó que "no era que me gusta manejar, es que son las áreas de las que siempre he hablado a lo largo de mi carrera política".Respecto al inicio de la gestión del presidente Milei, Villaruel lo calificó como "emocionante y muy austero", destacando la ausencia de gastos exorbitantes. Además, señaló la presencia de numerosas delegaciones extranjeras en el acto de asunción, lo que le dio un carácter "muy lindo y muy intenso".En cuanto a su relación con el nuevo presidente, Villaruel mencionó que "no hay nada que no se pueda discutir" y resaltó la importancia de la nueva costumbre de que los funcionarios trabajen desde temprano y cumplan con sus responsabilidades como cualquier ciudadano argentino. Además, anunció que tendrá despacho propio en la Casa de Gobierno.