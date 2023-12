Andrés Ibarra: "Si no se vota, aceptaremos que continúe el oficialismo"

En un sorpresivo anuncio, Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca Juniors por el macrismo, abordó la posibilidad de que las elecciones en el club sean postergadas este año. En medio de la incertidumbre, Ibarra dejó entrever la posición de su sector ante este hipotético escenario.

En una entrevista con Boca de Selección en Radio Del Plata, Ibarra afirmó: "Yo quiero ser contundente y claro para que se reproduzca en todos lados y el hincha de Boca sepa la postura de la oposición. En primer lugar, quisimos votar el 3 y queremos votar el 17. No se pudo votar porque el oficialismo no corrigió el padrón". Además, expresó: "Queremos votar cuanto antes porque tenemos la mejor propuesta para los socios. Si esto no se puede dar, por supuesto que aceptaremos que continúe el oficialismo hasta que se vote de la manera en la que lo vienen haciendo, que desde nuestro punto de vista es muy deficiente". Las próximas horas serán cruciales para definir el rumbo de Boca Juniors y las decisiones que marcarán el futuro de la institución.

, se desplegaron dos pasacalles con mensajes relacionados a los comicios, reflejando el deseo de los hinchas de ejercer su derecho a votar, ya sea por Juan Román Riquelme o Andrés Ibarra. Los letreros rezaban:En relación a este contexto, desde la oposición se emitió un mensaje claro, expresando disposición a aceptar la continuidad de la actual conducción en caso de que no se lleven a cabo las elecciones este año. Estas declaraciones sorprendieron a propios y extraños, considerando la histórica disputa entre las partes.