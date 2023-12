Bullrich le pidió al juez Lijo que acelere la investigación sobre la persona que atacó a Milei con una botella

Es que el juez federal Ariel Lijo emitió una orden de arresto este lunes contra el individuo que el pasado domingo lanzó una botella de vidrio al presidente Javier Milei mientras se trasladaba en un coche descapotable desde el Congreso hacia la Casa Rosada. El agresor, identificado como Gastón Mercanzini por el canal TN, fue reconocido gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, permitiendo a los investigadores visualizar el momento exacto del ataque.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió esta mañana con el juez Lijo para obtener información sobre la agresión durante la ceremonia de asunción de Milei. Bullrich declaró que el botellazo no alcanzó al vehículo que transportaba al presidente y su hermana Karina, sino que impactó en la cabeza de uno de los agentes de la Policía Federal que custodiaba.En su cuenta de Twitter, Bullrich añadió: "Hablé con el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, para una rápida investigación sobre la agresión sufrida ayer por el presidente de la Nación que hirió al subcomisario Guillermo Armentano, integrante de la custodia presidencial de la Policía Federal. El que las hace las paga".Fuentes cercanas al caso confirmaron que el personal del Departamento de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad, presente en el evento de asunción, demoró a Mercanzini el día de la agresión. Sin embargo, al no encontrar elementos delictivos entre sus pertenencias y ante la falta de denuncias, se realizó una consulta en el sistema de antecedentes, no encontrando impedimento legal vigente, permitiéndole retirarse del lugar.Con la identificación del agresor, se informó que Mercanzini "registra antecedentes por daño agravado, habiendo sido detenido en julio de este año y recuperado la libertad en las últimas semanas".