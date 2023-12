Demorado el Gobierno de Milei: siguen restricciones al dólar y las medidas de Caputo llegan a la tarde

Caputo mantuvo varios encuentros de trabajo durante la jornada, no sólo con los miembros de su gabinete, sino también con el propio presidente Javier Milei.

El ministro de Economía,anunciará mañana un paquete de medidas que girarán en torno al objetivo prioritario de alcanzar el equilibrio fiscal, básicamente con un fuerte recorte del gasto en la administración pública y de distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional, como parte del camino elegido para reducir la inflación.De manera paralelaDe hecho, para dar los retoques finales al plan financiero y fiscal que anunciarán en las próximas horas, Caputo se reunió primero en horas de la mañana con Milei, cuando participó en la Casa Rosada de la reunión de Gabinete y luego, a las 15, repasó con el presidente los detalles de los temas en los que avanzó junto a sus colaboradores.El ministro de Economía también se reunió con el designado secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tendrá a su cargo la reducción del déficit fiscal y el reparto de fondos desde el gobierno Nacional a las provincias .Según estimaciones de la consultora Invecq, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner dejó un déficit fiscal total del 6% del PBI, cuatro puntos por encima del 1,9% que se había convenido en marzo del año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando renegociaron las deuda de US$ 44.000 millones.El presidente Milei anunció el domingo una fuerte restricción del déficit fiscal porque “no hay más plata” para gastar. Por esto llamó a una drástica reducción de organismos del Estado, la revisión de los contratos efectuados en el último año, y privatizar varias empresas en manos públicas.El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó hoy que las medidas apuntan aMás allá de estas declaraciones, Caputo también se reunió con su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con quien debe enfrentar no sòlo esa deuda con el FMI, sino también los otros compromisos que mantiene el Estado Nacional . Hasta octubre, último dato oficial, la deuda del Estado Nacional había alcanzado la cifra récord de US$ 416.812 millones, con un aumentó US$12.680 millones respecto a septiembre.Según el último informe del ministerio de Economía, con esta suba, el promedio de aumento mensual alcanzó a US$ 2.740 millones en los últimos 12 meses, contra los US$ 2.000 que venía manteniendo hasta junio. A estos pasivos se le deben sumar los US$ 30.000 millones que posee el Banco Central y eventualmente los US$ 16.000 millones por el fallo en contra de la justicia norteamericana por la forma en que se estatizó YPF.Sólo entre diciembre y abril inclusive, el ministerio de Economía deba hacer frente a vencimientos por $ 22,3 billones y US% 18.513 millones, la mitad de ellos con el Fondo Monetario Internacional, según datos de la oficina de Presupuesto del Congreso.Milei destacó cuando fue electo que Caputo trabaja enpara lograr un préstamo para rescatar los US$ 30.000 millones que el Banco Central adeuda en concepto de Leliqs y con eso levantar el cepo cambiario y regularizar la economía, dijo Milei .El núcleo duro del equipo liderado por Caputo está integrado por Pablo Quirno como secretario de Finanzas; José García Hamilton, secretario Legal y Administrativo; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Joaquín Cottani, secretario de Polìtica Económica; Leonardo Madcur, representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, y los asesores Federico Furiase y Martín Vauthier, entre otros colaboradores.