Milei eliminaría aumentos por ley para jubilaciones y pasarían a ser por decreto

Dentro del paquete de medidas de ajuste que anunció en la tarde de este martes el ministro de Economíael Gobierno busca modificar la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses y reemplazarla por un esquema de aumentos por decreto, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.. En ese sentido, la modificación entra en una zona de indefiniciones, ya que el oficialismo no tiene mayoría en el Parlamento y deberá articular alianzas con los distntos bloques para modificar la fórmula.La explicación para promover este cambio, según informa la agencia oficial Telam, es que ", según consta una publicación de Infobae.Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.En diciembre de 2017,El ministro de Economía,dio a conocer este martes un paquete de medidas de urgencia orientadas aA través de un video grabado en el Palacio de Hacienda, el titular de la cartera económica anunció, entre otras cosas, que el tipo de cambio oficial pasará a ser de $800 pesos por dólar.El salto cambiario anunciado por el Gobierno implica en los hechos una corrección nominal de casi el 119% en relación con la cotización que tenía hasta este martes, de $366. La modificación cambiaria, además, estará acompañada por un incremento provisorio del Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, cuyas alícuotas no fueron precisadas.Con la devaluación anunciada por Caputo, el dólar oficial acumula un incremento del 332% en lo que va del año, si se toma como referencia los $185,36 a los que cotizaba el 2 de enero último.Durante el anuncio, el titular del Palacio de Hacienda admitió:. En ese marco, anunció un aumento del 50% en el monto de la Tarjeta Alimentar y una duplicación de los montos previstos en la Asignación Universal por Hijo.