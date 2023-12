Aseguran que el plan de despidos del Estado afectará al menos a 30 mil trabajadores en su primera etapa

De los 300 mil trabajadores que se distribuyen en distintas áreas del Ejecutivo —entre ellos, Fuerzas Armadas y de Seguridad, y organismos descentralizados— unos 30.000 podrían quedar cesantes en pocas semanas a partir de la decisión de no renovar contratos de menos de un año de duración, la fusión de carteras y la eliminación de áreas de gobierno.El impacto, que surge de un cálculo de expertos administración pública, sería el resultado de varias medidas tomadas en bloque. Caputo anunció, entre las decisiones de Economía, que no se renovarán los contratos firmados a lo largo del último año. Se trata, según una estimación extraoficial, de unos 10.000 empleados públicos dentro de la Administración Pública Nacional (APN).Sin embargo, no es la única medida de impacto directo sobre los estatales. El octavo decreto que firmó Milei, el que reconfiguró el gabinete y fusionó áreas para concentrar la administración del Poder Ejecutivo en 9 ministerios y un jefe de Gabinete, implica la eliminación de áreas, o la baja del rango de las mismas, que implicaría que un número importante de estatales queden”. Ese sería otro mecanismo para no renovar contratos de trabajadores.explica una fuente que conoce, al detalle, los procedimientos administrativos. Un caso testigo: en el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, se desempeñan unos 1.700 estatales pero sólo 30 son de planta permanente. Esa cartera fue absorbida, aunque no se sabe si todas sus tareas, por Capital Humano, el ministerio que quedará bajo el control de Sandra Pettovello.A datos de septiembre del 2023 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en el Estado nacional se desempeñan unos 711.000 trabajadores. Ese número abarca a todas las áreas: no solo la Administración Pública Nacional (APN) sino también las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, los docentes universitarios y los trabajadores de empresas públicas o con participación estatal mayoritaria, bancos y organismos públicos.El mapa del empleo estatal, según sector, se distribuye del siguiente modo: el 47% en la APN, Defensa y Seguridad; el 27%, en Educación; el 13%, en Salud y el restante 13%, en otras funciones.De esos, 193 mil son civiles que se distribuyen del distintas áreas. Por caso, el 25% está destinado a atención en salud mientras que otro 25% a atención al público. El 15% pertenece al sistema de Ciencia y Tecnología.Los 193 mil están distribuidos en dos marcos de empleo. Uno según la Ley de Trabajo, por caso los que se desempeñan en el ANSeS y distintos organismos.De estos últimos, que son unos 100 mil, apenas un tercio forma parte de planta permanente, que ingresaron al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos.Por caso, actualmente,Es decir, si esa norma se aplica, no hay forma de que se pasen a planta permanente trabajadores que hayan ingresado al Estado de manera reciente.El resto de los 711 mil, hay unos 300 mil trabajadores distribuidos en otros poderes y sectores del Estado, lo que abarca todo el Judicial y el Legislativo, además de los docentes, no docentes e investigadores del sistema universitario nacional.