Sin Bullrich ni Larreta, Macri reunió al PRO que busca quedarse y puso a dirigentes a bancar a Milei

Mauricio Macri encabezó la reunión del PRO a la que convocó personalmente y puso a dirigentes de primera línea a apoyar los anuncios que realizó ayer Luis Caputo, con los faltazos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta como interferencia

Con el objetivo general de tomar posición respecto de las medidas de violento ajuste dey recuperar su centralidad política en el partido que fundó,Tras quedar tercero cómodo en las elecciones generales y la decisión de quien fuera la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y titular del PRO, Bulrich, de sumarse al gobierno de Milei como ministra de Seguridad, el partido amarillo se llenó de incertidumbre y quedó obligado a una reconfiguración política.En este contexto,El ex presidente intentó monopolizar las conversaciones para armar una especie de cogobierno con Milei, reparto de caros incluido, y consideró que la actual ministra de Seguridad “se cortó sola” en su acceso a encabezar Seguridad y colocar a Luis Petri en Defensa. Ella respondió:. Y deslizó, según versiones trascendidas, ante su equipo que quien también quiere ser vicepresidente de Boca no es su jefe,Versiones que tampoco son oficiales indican que Macri llamó ayer a Bullrich para contarle de la reunión de esta mañana, pero que encontró resistencia, incluidas preguntas como si el encuentro era para “hacer una línea interna”. El ex mandatario lo negó y le dijo que se trataba de un encuentro informal con la intención de “hacer catársis” partidaria. La relación está rota.El otro gran ausente fue Larreta, ex alcalde porteño que no logró ser el candidato presidencial de JXC. Si bien había confirmado su asistencia, en esta misma mañana avisó que tenía otro compromiso., sostuvo ante Infobae un dirigente del larretismo. Otras líneas remarcaron que la excusa de otros compromisos era real. En cualquier caso, se sabe que la postura del ex jefe de gobierno es distinta a la de Macri y Bullrich.Respecto de la motosierra descontrolada de Milei, los dirigentes del PRO que asistieron acordaron darle un “acompañamiento responsable” a Milei y “marcar límites” en lo que no estén de acuerdo. Macri conoce que el Presidente libertario requiere apoyos parlamentarios y, pese a que no lo impulsó, tiene a su amigo íntimocomo ministra de Economía.Lo que quisieron hacer trascender en off es que darán un soporte político limitado, que consistirá en revisar “ley por ley” y sólo votar lo que evalúen bien y discutir y rechazar aquello en lo que difieran. Lo que dijeron en on, es otra cosa."Las medidas anunciadas creemos que son necesarias. Acá hay que pensar qué fue lo que pasó en el país, este es resultado de años de gobiernos kirchneristas. Con irresponsabilidades, tomando medidas populistas, para una campaña se gastaron 3% del PBI. Hay que tomar medidas de shock extremas para no ir a una hiperinflación", expresó el diputado nacional Cristian Ritondo quien renovó su banca en las últimas elecciones.Mientras que remarcó: "Nosotros somos un partido y un bloque responsable en el Congreso. La lógica que maneja la fuerza es acompañar en la medida que las políticas que se apliquen sean buenas para Argentina".La exgobernadora otrora "paloma", luego "halcón", de nuevo "paloma" y ahora cercana a los halcones, María Eugenia Vidal, también se refirió a la serie de medidas del ministro Caputo aunque destacó que desconocen cuál es el plan económico de los próximos años."Me parece un primer paso, hay mucha información que todavía no tenemos. No conocemos el paquete de medidas que el Ejecutivo va a mandar al Congreso, el impacto que tienen muchos anuncios como la quita de subsidios, los avances en materia de transferencias de provincias", dijo en un mensaje que pareció de apoyo, para luego confirmar esa interpretación: "Creemos que la Argentina recibió una bomba que construyeron Alberto, Cristina Kirchner y Sergio Massa durante los cuatro años que no tuvieron plan. Fueron postergando los problemas, nos llevaron a estos niveles de inflación y de pobreza".Además de Macri, Ritondo y Vidal, participaron Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados nacionales del PRO Diego Santilli y Hernán Lombardi; los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón. También estuvieron Federico Angelini, ex diputado y dirigente de confianza de Macri y Bullrich, Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo, Humberto Schiavoni, ex senador nacional. Hubo gobernadores que fueron invitados pero faltaron.Otro tema que abordaron es la. El bloque se mantendrá unido en el Congreso, bajo la conducción de Ritondo en Diputados y deen el Senado. En este momento los legisladores amarillos están reunidos en un despacho de la Cámara Baja para analizar con los economistas del espacio la situación económica del país y las primeras medidas que tomó Milei.Otro eje del cónclave fue la. Bullrich dejará la presidencia del PRO y llamará a elecciones para “principios de 2024", dijo en lo que se leyó como un mojón de oreja a Macri. El ex presidente ahora busca aislarla, para apoyar las medidas de Milei pero despegarse de ella. Y, claro, también quiere quedarse con la conducción amarilla si es posible sin comicios.De todos modos, los referentes del partido convinieron en que será prudente solicitar a la Justicia una prórroga del calendario electoral para evitar discusiones internas durante los primeros meses del año, cuando el país transitará un contexto critico y de incertidumbre.Plantean compensaciones económicas para la quita de Ganancias que ejecutó Sergio Massa y que ahora Milei dará marcha atrás. Lo mismo quieren los 17 intendentes bonaerenses del PRO, conducidos por Montenegro y Martínez -cuya terminal política es Jorge Macri-.Si bien el PRO tiene previsto volver a reunirse la semana que viene o la otra -antes de fin de año- con todos los gobernadores del partido presentes, dependerá del Calendar de Macri. El ex Presidente viaja Arabia a principios de la semana que viene, luego de las elecciones en Boca Juniors de este domingo. Permanecerá en Medio Oriente una semana y al regresar tendrá pocos días antes de instalarse en Cumelén, en el sur Argentina, donde pasará las fiestas y buena parte del verano.