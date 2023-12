Gobernadores evalúan emitir cuasimonedas si el gobierno de Milei insiste en al ajuste a provincias

los gobernadores quedan en una encerrona, porque se trata de un ajuste que hace inviable la gestión y que reacae directamente sobre la gente, vía inflación, recesión, desempleo y pobreza

En el marco del primer paquete de diez medidas económicas que el gobierno deanunció a través del ministro de Economía,, se conoció laen concepto de Aportes de Tesoro Nacional (ATN) u otras partidas.Se trata de fondos que Nación trasnfería a las provincias para financiar parte de la gestión o las obras públicas. Ante esta situación,Con ese panorama vigente,El ministro mileísta que viene recibiendo a los gobernadores es el titular de Interior,. Allí el funcionario nacional les reitera la situación y decisión del Gobierno nacional, en un tono mucho menos agresivo que el del actual presidente, y luego los mandatarios provinciales le expresan los problemas puntuales de cada jurisdicción.Este jueves es el turno del gobernador de Córdoba,. Si bien su líder político,, tiene una postura colaborativa, el mandatario tiene las mismas necesidades que sus pares y busca hacer equilibrio.El lunes Llaryora tomó juramento a algunos de sus ministros y aprovechó la ocasión para expresar su apoyo "a la gestión del presidente Javier Milei", aunque sostuvo el reclamo sobre las "deudas pendientes" que el gobierno nacional tiene con la provincia.Vale decir que en el decreto con el que Milei reformó los ministerios, difundido el mismo domingo de la asunción y oficializado a la mañana siguiente, Francos se quedó sin los fondos para las provincias, dinero que se pasó de la cartera del Interior a la de Economía que encabeza "Toto" Caputo.Llaryora sumó el reclamo por la regularización de la deuda que la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia, que había valido un jugoso cruce entrey Schiaretti en el debate para las elecciones generales, y exigió la “distribución equitativa de los subsidios”, especificando al respecto que Córdoba quiere “el mismo monto, el mismo dinero que le dan a los porteños” para el transporte y otros servicios. El tema es que no habría ningún monto para nadie.El caso es que la gran mayoría de las provincias tienen problemas para pagar sueldos y salarios y si bien Massa había comprometido los recursos de Nación, la realidad es que aún no han llegado en su totalidad, dado que Milei ganó las elecciones.“Estoy discutiendo en este momento y solicitando al Gobierno nacional actual que termine de enviar los fondos que, por lo que decía el gobierno anterior, ya estaba solucionado, pero está faltando plata para los aguinaldos. Entonces la verdad es que tengo mucho dolor y mucha bronca, pero hay que mirar hacia adelante y trabajar”, aseguró este jueves el gobernador de Santa Cruz,, en declaraciones a la prensa realizadas en el marco de una recorrida por Vialidad Provincial.Desde La Rioja, en tanto, el mandatariose mostró muy crítico del gobierno de Milei y la decisión de restringir transferencias a las provincias. "Significa desactualizar los montos, se ha quitado el aporte del tesoro nacional al organismo que generalmente tiene la vinculación directa con los gobernadores no tenés dónde recurrir para cubrir los baches y por último estamos trabajando fuertemente para que el impuesto país pueda ser distribuido", aseguró.“Creo que va a haber dificultades, la gente se va a manifestar, van a volver los cacerolazos porque la gente no va a poder vivir. Es inevitable que la gente salga a protestar, va a defender sus derechos, va a defender su calidad de vida. Creo que la gobernabilidad depende del gobierno. Si sigue actuando de esta forma y piensa que no va a haber una reacción popular, se equivoca. Uno sabe cómo comienza pero no sabe como concluye. Ojalá no se de lo del 2001”, advirtió.A la vez, el Gobierno necesita alcanzar algún tipo de acuerdo con los gobernadores para poder aprobar en el Congreso los proyectos que necesita para llevar adelante sus reformas. El final es abierto.