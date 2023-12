Tras el olor a cortes de ruta, la Mesa de Enlace se reunió con el Gobierno y rechazó el plan Caputo

tras conocer que todas las exportaciones industriales, incluidas las derivadas del agro, así como el sector frigorífico exportador, serán grabadas con un 15% de retenciones, rechazó esta decisión y se reunió con integrantes del Gobierno para expresar sus cuestionamientos al plan del ministro de Economía, Luis Caputo

Pasaron solo cinco días de la asunción del nuevo gobierno, peroEs el caso de, queEl punto que rechazan es aquel que los afecta: la creación y suba de retenciones para las economías regionales, que también fueron confirmadas hoy para el caso de la carne.El gobierno de Milei, a través de funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Bioeconomía, informaron a las entidades de la Mesa de Enlace, y también al sector frigorífico exportador, que la pretensión oficial es que todas las exportaciones industriales y del sector agropecuario tributen un 15% como derechos de exportación, salvo la soja que seguirá tributando un 33 por ciento.La suba de las retenciones y su aplicación sobre vastos sectores que antes no eran alcanzados cayó una bomba entre los productores de la zona núcleo, como Córdoba y Santa Fe, que apoyaron a Milei en campaña cuando proponía eliminar los derechos de exportación pero que por estas horas evalúan jornadas de protestas con cortes de ruta.La reunión de la Mesa de Enlace con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, iba a realizarse este miércoles, pero se suspendió porque, según dijeron fuentes de agricultura, el funcionario del área no tenía demasiadas respuestas para dar. Incluso el rumor es que se enteró por TV viendo a Caputo.Los integrantes de las entidades rurales salieron de la reunión que este jueves sí mantuvieron en el Palacio de Hacienda. "No nos satisface, no estamos de acuerdo", afirmó al respecto el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en diálogo con la prensa a la salida del ministerio."Hay cadenas que no resisten ningún tipo de presión", agregó respecto a las economías regionales Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, especificando, por ejemplo, el caso de la industria lechera.En ese sentido, Pino precisó que los equipos técnicos del Ministerio de Economía se comprometieron a "armar mesas técnicas" para hacer un análisis rubro por rubro con el fin de determinar cómo avanzar en cada uno respecto a las retenciones.Además, el titular de la Sociedad Rural reveló que, según le transmitieron desde Economía, la intención de la gestión de Caputo es gravar con un 15% de retenciones a todos los sectores exportadores de la economía y no solamente a los agropecuarios. Al contrario, como punto a favor señaló que el equipo económico les transmitió que se establecerá "una liberación total de todas las cuotificaciones" de exportación agrícolas, las cuales "se terminarán a partir de hoy" mismo.De todos modos, los integrantes de la Mesa de Enlace destacaron el diálogo del Gobierno y el hecho de haberlos convocado a pocos días de la asunción. "Podemos seguir trabajando. Fue una primera reunión", resaltaron.