Cuándo se mudará Javier Milei a la Quinta de Olivos

Tras la finalización de las reformas en la Quinta de Olivos, el mandatario Javier Milei abandonará en estos días el Hotel Libertador, en el que vivió durante varias semanas, y se instalará definitivamente en la residencia presidencial, donde piensa pasar la mayor parte de su tiempo de trabajo.La mudanza se realizará entre este sábado y el martes próximo, en medio de un importante operativo de seguridad, aunque algunos muebles y objetos personales ya están allí, según consignadores fuentes del Gobierno a Infobae.Tal como lo había anticipado luego de ser electo, el Presidente prefiere trasladarse lo menos posible hasta la Casa Rosada, ya que considera que el viaje de un punto a otro es un gasto innecesario y le quita, además, horas de gestión.Por este motivo, el jefe de Estado solicitó que se hicieran una serie de modificaciones estructurales en el edificio y los parques del lugar, con el objetivo, entre otras cosas, de poder llevar con él a sus cuatro perros.Una de las reformas que se hicieron en la Quinta fue en la caballeriza que se encontraba en desuso desde la época de Carlos Menem, que era un fanático de los equinos y tenía pensado criar allí varios ejemplares.El nuevo Presidente ordenó que en ese sitio se construyeran los caniles en donde van a estar sus perros, los cuales son agresivos y no pueden tener contacto entre ellos.Por otra parte, el mandatario también envió a acondicionar dos chalets ubicados dentro de la Residencia oficial: uno de ellos estaría a disposición de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mientras que el otro podría ser utilizado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.Si bien no está confirmado que sean ellos los que ocuparán esos inmuebles, se trata de dos funcionarios que tienen un vínculo muy bueno con Milei, quien a su vez buscaría tenerlos cerca ante cualquier urgencia, más aún en el marco de su plan de trabajar desde este lugar.En tanto, otra de las figuras más importantes de su círculo íntimo, su hermana Karina Milei, flamante secretaria general de Presidencia, si bien no estará dentro de la Residencia oficial, estará a unas cinco cuadras de ella, ya que desde hace años vive en un departamento en el partido bonaerense de Vicente López.Resta saber, por otro lado, si lo acompañará su pareja Fátima Florez, ya que hasta el momento ambos no convivían sino que se veían en sus ratos libres.