La inflación de los precios de alimentos se disparó a 15% en los primeros días de diciembre

El relevamiento semanal de la consultora LCG arrojó que las categorías que más subieron durante los primeros 15 días de diciembre fueron las bebidas y la carne, que subieron un 21,9% y 14,5% respectivamente.

La inflación de precios de alimentos saltó casi el 15% durante las primeras dos semanas de diciembre. La misma se aceleró durante la última semana, impulsada especialmente por los valores de las carnes y las bebidas.Estos dos ítems en particular impulsan el valor general. Si hablamos de la canasta específicamente, el incremento es del 16% y 22,7% punta a punta en las últimas dos semanas.La escalada de precios se aceleró tras el final del programa Precios Justos, que le ponía un tope a distintos productos de la canasta básica y servía para contener a los precios y que no se disparen.En las últimas horas, el subsecretario de Defensa del Consumidor Fernando Blanco Muiño confirmó que el Gobierno no fijará precios de ningún producto y que tampoco se controlará las empresas.El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo del comercio interior, Fernando Blanco Muiño, recibió este jueves a los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, junto a Ricardo Cáceres y Marcelo Schvarzstein, directivos de ambas entidades.Tras el encuentro, los supermercadistas emitieron un comunicado en el que señalaron que en la reuniónTras analizar la situación actual del mercado, que está atravesada por aumentos generalizados de precios y dificultades de abastecimiento, los supermercadistas se comprometieron a elaborar una lista de productos con precios muy convenientes, para ofrecerlos en la red de todo el país.