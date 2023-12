Gerardo Zamora declaró emergencia económica en Santiago del Estero y adelantó medidas de ajuste

Medidas de emergencia, de Control y Reducción del gasto pic.twitter.com/HMPBocSTfq — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) December 15, 2023

El gobernador de Santiago del Estero,, declaró emergencia económica tras las medidas económicas del presidente Javier Milei y adelantó un plan de control y reducción del gasto que afectará a la obra pública y al giro de fondos a municipios y comisiones municipales.“Los anuncios realizados (a nivel nacional), si bien no conocemos los alcances,”, indicó Zamora esta mañana a través de un mensaje grabado y publicado en sus redes sociales.En ese sentido, señaló: “No es necesario explicar la situación que viene atravesando en términos económicos y financieros nuestro país desde hace bastante tiempo, pero en los últimos días ha implicado anuncios por parte del Ministro de Economía de la Nación sobre medidas de ajuste que según”.Entre las medidas, el gobernador anunció “” y dijo que “por el mismo término, se congelarán las partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial”.Zamora anticipó que también por seis meses se “suspenden las transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comisiones municipales”, en tanto que informó que “se continuará normalmente con las obras públicas, pero se suspenderán por seis meses nuevos proyectos y licitaciones que no estén adjudicadas y/o bajo contrato”. “Esto queda exceptuado en cuanto al mantenimiento de infraestructura o aquellas obras de urgencia para solucionar servicios esenciales”, aclaró.Y remarcó que va “determinar un estricto control y reducción de gastos en todos los organismos públicos con adecuación de las estructuras administrativas” y “se impondrán límites para el uso y renovación de partidas presupuestarias en fondos específicos permanentes o cuentas especiales”, así como un “régimen especial para el otorgamiento, rendición y control de subsidios otorgados por el Estado”.Además,como también el producido por las cuentas especiales provinciales”.“Durante este lapso, vamos a potenciar el uso de la tecnología como herramienta de eficiencia y ahorro en gastos de insumos, como papelerías, entre otros, para que la gestión de la administración pública genere gastos mínimos e indispensables”, señaló.Y explicó que también habrá “normativas con límites yque no sean debidamente autorizados y justificados”. “El estricto control del uso de vehículos oficiales, bajo responsabilidad directa del funcionario a cargo, y la suspensión de alquileres de vehículos o maquinarias por parte de las reparticiones, organismos descentralizados y entes autárquico”., que además con las medidas anunciadas y propias palabras de los funcionarios nacionales van a generar ciertas características recesivas en la economía que también van a bajar los ingresos de las provincias”.Quiero transmitir tranquilidad y un mensaje de esperanza porque estoy seguro que el país va a salir adelante y que nuestra provincia va a seguir por la senda del crecimiento, del desendeudamiento, y las posibilidades de progreso para todos”, finalizó en su mensaje publicado en las redes sociales.