Provincias se declaran en "emergencia" y el Gobierno convocó a una cumbre de gobernadores

El ministro del Interior, Guillermo Francos, encabezó una primera reunión con gobernadores y funcionarios que combinó la modalidad virtual con la presencialidad, y en la cual el funcionario invitó a los mandatarios provinciales a un encuentro con el presidente Javier Milei que se llevará a cabo el próximo martes.Durante la cita, que se realizó en el Salón de los Escudos en Casa Rosada, los gobernadores dialogaron sobre problemáticas provinciales y nacionales, mientras que Francos subrayó "las dificultades que debe encarar la Nación en su conjunto", informaron fuentes de la cartera del Interior.manifestó el funcionario del Ejecutivo, y agregó que "las medidas adoptadas por el Gobierno nacional se decidieron para evitar un daño mayor a todos los argentinos".Francos expresó que ". Y refirió queParticiparon del encuentro con Francos, de manera presencial, los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes), acompañados por el secretario de Interior, Lisandro Catalán.En tanto que por videoconferencia lo hicieron los siguientes mandatarios y funcionarios provinciales:También lo hicieronPor último, por cuestiones de agenda notificaron que no podrían participar del encuentro Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Osvaldo Jaldo (gobernador de Tucumán).El del martes será el primer encuentro institucional que el Presidente celebrará con los mandatarios provinciales, exactamente nueve días después del inicio de su mandato.Los gobernadores de diferentes espacios políticos anunciaron un plan de recorte del gasto público al reconocer que existea nivel nacional y en cada uno de sus distritos, en sintonía con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.Con distintos enfoques y particularidades debido a la situación financiera de cada provincia, los gobernadores que anunciaron planes de control y reducción del gasto público fueron hasta este viernesA nivel provincial, estas iniciativas fueron adoptadas por mandatarios peronistas, aliados en el frente Unión por la Patria (UxP), radicales y del PRO en el espacio de Juntos por el Cambio (JxC) y fuerzas provinciales.Desde la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Killof (UxP), algunos de sus ministros advirtieron que "se mantiene en alerta" por las medidas económicas anunciadas por la administración Milei, que consta, entre otras cosas, de la limitación de los giros por fuera del sistema de distribución de recursos federales que establece la ley de Coparticipación.En Misiones, el gobernador Hugo Passaluaqcua (Frente Renovador Misionero) evitó lanzar un plan de ajuste pero advirtió a los funcionarios sobre la "necesidad de seguir siendo muy responsables con el manejo de los recursos de los misioneros y continuar con una provincia con cuentas ordenadas".Por su parte, el santiagueño Zamora declaró este viernes el estado de "emergencia económica" en la provincia y la aplicación de "medidas restrictivas y de control del gasto público" por los próximos seis meses.indicó Zamora esta mañana a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Al igual que Nación, Zamora decidió que por 6 meses "se congelarán las partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial".Bajo otro signo político, el gobernador sanluiseño Poggi (Juntos por el Cambio) presentó este jueves el estado financiero de la provincia que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que muestra un déficit de "más de 125 mil millones de pesos" y anunció una política de ajuste, que incluye que los sueldos de diciembre y enero de estatales se pagarán en dos cuotas.En un mensaje que fue trasmitido por los medios oficiales de la provincia, Poggi informó que la situación de la provincia es “crítica” con los números en “rojo” y anunció que los sueldos de la administración pública se harán en dos veces para los meses de diciembre y enero, y pidió que sea extensiva para los demás poderes del Estado.Uno de los primeros en lanzar un ajuste fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (UxP), quien anunció un plan de reducción que ahorrará 219.000 millones de pesos a la Legislatura y una reestructuración del Ejecutivo, que incluyó la eliminación de 40 organismos gubernamentales y de la Unidad de Reconversión Laboral.En tanto, el gobernador cordobés Martín Llaryora (PJ) modificó su organigrama inicial que preveía unos 32 ministerios y agencias público-privadas, y ahora son 14. En Santa Fe, el mandatario Maximiliano Pullaro (JxC), manifestó que en la provincia hayentre los que se cuentan "funcionarios políticos o familiares de políticos de primera y segunda línea del gobierno" del peronista Omar Perotti, su antecesor, por lo que se revisarán los decretos de esos nombramientos.Pullaro confirmó este viernes que participará de la reunión de gobernadores convocada por la Casa Rosada y adelantó que llevará al encuentro su "mirada" sobre las medidas económicas en la coincidencia en quepero con la advertencia de que", dijo Pullaro a la prensa al ingresar al comité nacional del radicalismo para participar de un plenario de delegados.En Chaco, Leandro Zdero (JxC) suspendió las recategorizaciones aprobadas hace tres meses por su antecesor, el peronista Jorge Capitanich, mientras que en Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) anunció la derogación del régimen de jubilaciones de privilegio, la eliminación del alquiler de autos y camionetas para funcionarios, la reducción del 50 por ciento de los cargos de planta política en el Ejecutivo provincial y la revisión de los pases a planta del último año.En Catamarca, el gobernador peronista Raúl Jalil, adelantó que en la segunda gestión que inició en la provincia se realizará una reducción de la planta política del Poder Ejecutivo local en un 20 por ciento.El gobernador fueguino Gustavo Melella, quien reasumirá el domingo 17 para iniciar una nueva gestión, reformará la estructura política de su gobierno aunque mantendrá la misma cantidad de ministerios y de secretarías de Estado de cara a su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo fueguino que comenzará el próximo domingo, confirmaron hoy fuentes oficiales.A su turno, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (JxC), firmó un decreto mediante el cualTambién el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego (JxC) anuló los nombramientos recientes de empleados públicos y suspendió la renovación de contratos realizados por el gobierno anterior, medida que puede afectar a unas 6.000 personas, en tanto que una comisión evaluadora analizará "casos puntuales".En la misma sintonía, el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ratificó que "no hay plata" en la provincia y confirmó reducción "a la mitad" los cargos políticos del organigrama provincial, porquePor otro lado, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la venta de vehículos, de una residencia oficial y la quita de más de 1.800 teléfonos a funcionarios del Ejecutivo, como parte de programa de "medidas urgentes" de reducción de gastos ante "la grave situación" que atraviesa la provincia patagónica.El mandatario formuló estos anuncios en el salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial y aseguró que en los primeros días de su gestión se encontró con "mucha desorganización" en el Poder Ejecutivo y "falta de fondos". Asimismo, aprovechó la ocasión para solicitar las renuncias de funcionarios de la administración de Alicia Kirchner que aun permanecen en sus cargos.En una breve exposición ante la prensa, en la cual no respondió preguntas, Vidal anticipó que irán "a venta o remate el 80% de los vehículos del estado y la residencia oficial" que los gobernadores utilizan cuando viajan a la localidad de El Calafate.Vidal también promedió asignar los fondos que se obtengan por esas operaciones al presupuesto educativo.reveló y se pronunció por su recuperación y corte de gastos.En ese marco, sostuvo:También anunció que las Unidades Retributivas (UD) de funcionarios y de cargos políticos serán eliminadas porque "lamentablemente, durante estos años, se han utilizado para pagar la limpieza de sus hogares, algo que claramente no corresponde".