Jorge Macri: "Estamos tratando de llegar rápido a cada lugar donde haya una situación de crisis"

Tras el fuerte temporal que azotó al país, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló este domingo acerca de cuál es la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Estamos tratando de llegar rápido a cada lugar donde haya una situación de crisis", señaló.En diálogo con La Nación +, el alcalde porteño indicó que "hay frentes activos", pero transmitió tranquilidad a los porteños ya que "hay ciento de personas trabajando en las calles con motosierras, grúas, verificando riesgos de cables". "Vamos a seguir trabajando y redoblando esfuerzos", aseguró."Obviamente que hay muchos vecinos que piden una atención inmediata, pero tenemos un criterio de definir prioridades en función de riesgos y peligrosidad. Pedimos un poco de paciencia y que si no es imprescindible que no salgan porque todavía hay cables colgando de árboles que todavía no han caído", manifiestó.En este marco, envió su pésame y acompañamiento por lo que pasó en Bahía Blanca y también por la muerte de una mujer en Moreno. En CABA, no hubieron víctimas por el temporal: "Acá no sufrimos victimas pero tenemos que tratar de ordenar todo lo más rápido posible porque mañana es un día hábil y la gente tiene que circular".Por su parte, el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof viajaron a Bahía Blanca para dar respuestas a la ciudad bonaerense, el epicentro del feroz temporal.