Milei prepara un DNU y el proyecto de reforma del Estado con pluma Sturzenegger para profundizar el ajuste

Javier Milei y su equipo planean dejar atrás la iniciática semana que acaba de transcurrir, signada por los primeros pasos de la gestión y las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo, para meterse de lleno en dos cuestiones que serán determinantes para este primer período de gestión presidencial: el envío de un extensísimo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el llamado a sesiones extraordinarias para tratar la denominada Ley Ómnibus.De estas cuestiones se hablaron intensamente en los últimos días en las reuniones de Gabinete que Milei convoca los días de semanas cerca de las 9.30 de la mañana. El DNU que se planea implementar estaba previsto para la mañana de este lunes; pero todavía se espera que el envío tarde unos días más. En tanto, la convocatoria a sesiones extraordinarias se viene postergando desde hace algunos días y las fuentes legislativas son prudentes al respecto de cuando se podrá realizar. Estiman que no habrá determinaciones hasta la reunión que Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo tendrán mañana con los gobernadores. Ambos paquetes, en tanto, están fechados para esta semana.Estas se diferencian de las medidas tomadas por el titular del Palacio de Hacienda, enormemente, por que la semana pasada Caputo solamente inició el programa de acomodamiento de precios relativos y de convergencia de la brecha cambiaria; medidas de corte únicamente económico con vistas al achicamiento del déficit fiscal.En tanto, tanto el DNU como las legislaciones a debatir incluidas en la Ley Ómnibus son impulsadas como un fortísimo avance por la desregulación de diferencias áreas y ámbitos que comprenden al Estado. La primera comprende a aquellas cuestiones que "no hacen falta ser debatidas en el Congreso y no hay problema en sacarlas por ese lado", mientras que la segunda necesita ser puesta en debate en ambos recintos legislativos por cuestiones de constitucionalidad.Para facilitar el tratamiento, planean "dividir ese ómnibus en tres combis", ironizó una alta fuente: ordenadas de manera descendente en términos de la importancia que le da el equipo libertario, los paquetes refieren a cuestiones de modernización del Estado, otra económica y otra social.En los últimos días el principal eje de los expertos en derecho público y administrativo que revisan el paquete de "Modernización del Estado" gestado por Federico Sturzenegger es el constitucional. "Es esto lo que trabó el impulso de estos paquetes en los últimos días, estamos revisando absolutamente todo", indicó una fuente libertaria.Sobre esta última, el ministro de Economía ya reconoció en declaraciones públicas que el equipo del expresidente del BCRA durante la gestión de Mauricio Macri ya revisó cerca de 380.000 regulaciones del Estado, y que el equipo judicial del Estado está monitoreando la viabilidad de esas reformas. Se estima que el paquete enviado por DNU se trata de un tercio de las cuestiones planteadas en el paquete legislativo.Para ello es clave mirar quiénes son los especialistas designados en las áreas de revisión técnica en cada una de las áreas del Estado.Por lo pronto, el decreto publicado en el Boletín Oficial de este lunes oficializa a Marcos Serrano como el segundo en la Procuraduría del Tesoro, el órgano encargado de articular la defensa del Estado Nacional en los juicios que le hacen. El funcionario designado es un abogado especialista en derecho administrativo y público, de estrechísima confianza de Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro.Desde el Gobierno nacional ya habían adelantado a los medios la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el anuncio de la prórroga de la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2024.Esto implica la continuación de la intervención en los entes reguladores Enre y Enargas, de los cuales todavía no se conocen quiénes serán los interventores que reemplacen a Walter Martello y Osvaldo Pitrau, respectivamente. Esta podría ser una única persona, dado que desde el equipo del Presidente no ven con malos ojos la unificación de ambos entes.En síntesis, esto tiene como consecuencia que la Administración Nacional podrá implementar un nuevo proceso de revisión tarifaria y la aplicación de un esquema de aumentos tarifarios en los segmentos de generación, transporte y distribución amoldado al programa económico que planea el Palacio de Hacienda y la Secretaría de Energía, esta última a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo.