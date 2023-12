Se presenta el primer recurso de amparo contra el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich

A un día de una masiva movilización piquetera, presentaron el primer recurso de amparo contra el nuevo protocolo anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, en el que desde el Gobierno anunciaron que van a hacer tareas de Inteligencia sobre los manifestantes para hacerle frente al "desorden en la vía pública" y, como sanción, quitar los planes sociales a quienes decidan protestar en las calles.

La presentación la realizó el abogado Daniel Valmaggia cuestionó el nuevoy pidió que se dicte como medida cautelar la inmediata suspensión del mismo, atento a las movilizaciones que se esperan para el próximo 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en todo el país. El letrado señaló que "la finalidad es criminalizar las protestas y acallar las voces de quienes piensan diferente" y aseguró que tiene coincidencias con medidas llevadas adelante durante la dictadura con el fin de llevar adelante un control operacional y la represión.En el documento al que tuvo acceso El Destape, el abogado consideró que la medida "Asimismo, explicó que la iniciativa anunciada por Patricia Bullrichy "El documento firmado por el abogado Daniel Valmaggia planteó que el protocolo anunciado por Patricia Bullrich "violenta expresamente lo que establece el art. 99:3 párrafo segundo y tercero de la Constitución Nacional" y le da mayor jerarquía al derecho de la libre circulación (existiendo calles alternativas para trasladarse) que al derecho de reunión y protesta.Asimismo, apuntó que "la resolución Bullrich" no tiene sustento alguno en el art. 194, ya que "la libertad y la igualdad son los pilares fundamentales de una democracia, contenidas en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional" y destacó que "no existe dolo alguno" para considerar que los manifestantes están cometiendo un delito al cortar las calles.indicó el letrado.En este sentido, marcó que desde la cartera de Seguridad buscan "pulverizar" los principios fundamentales de los Derechos Humanos, "dejando de lado los principios de libertad, igualdad; a la no discriminación, de peticionara las autoridades, de la dignidad humana, colocando al ciudadano que ve demorado su viaje, por sobre aquellos que directamente reclaman por no poder acceder a los derechos básicos y personalísimos de alimentarse, vestirse, acceso a la vivienda, trabajo, salarios dignos".Valmaggia consideró que el "Protocolo Bullrich" se trata una declaración del estado de Sitio por parte del Poder Ejecutivo ejercido por Javier Milei y lo comparó con las medidas llevadas a cabo durante al dictadura militar iniciada en 1976:En el documento, el letrado destacacó que si bien no se discute la legitimidad del presidente Milei en'", advirtió Valmaggia.