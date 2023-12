Unidad Piquetera ratificó la movilización a Plaza de Mayo tras los dichos de Pettovello

El líder de Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, advirtió este martes que el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich es "ilegal" y pidió a "demócratas, republicanos y progresistas" que se movilicen porque "no están en juego los planes sociales sino las libertades democráticas"."Es absolutamente ilegal. La inteligencia interna en este país está prohibida. No me llama la atención lo de Patricia Bullrich porque ya la conocemos, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Lo que me llama la atención es el silencio de muchos dirigentes demócratas, republicanos, progresistas que frente a semejante barbaridad que dijo la ministra en televisión nadie dice nada", cuestionó el dirigente en radio AM750.En relación a la advertencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la quita de planes sociales a quienes corten la calle, el referente del PO sentenció que "ya les sacaron el plan al congelarlo"."Los que dicen que están en frente de Bullrich, ¿qué van a hacer mañana? ¿Vienen a la movilización? No están en juego los planes sociales sino las libertades democráticas. Hay que manifestarse frente a esto. Están anunciando que van a romper la Constitución Nacional", enfatizó.Sobre la represión a cargo de las fuerzas de seguridad, Belliboni adelantó que tienen planificado "identificar a los policías que repriman ilegalmente" para denunciarlos. "Le pedimos a los policías que no acepten órdenes ilegales porque en este país se derogó la obediencia debida. Las órdenes ilegales deben ser cuestionadas por los subordinados", remarcó el líder piquetero.A diferencia de Unidad Piquetera, el Movimiento Evita decidió esperar antes de movilizarse o criticar duramente las políticas del Gobierno. El secretario general del movimiento social, Emilio Pérsico, señaló que "hay una actitud de provocación para buscar un enemigo, para que saltemos cuando todavía no se ve lo que están haciendo" y pidió no salir "por una cuestión ideológica"."Hay que dejarlos primero que actúen, y después sobre las consecuencias empezaremos a hablar y accionar. Ellos quieren que salgamos desorganizados", advirtió Pérsico en radio FM La Patriada y reiteró: "Hay que esperar que actúen, y defender los derechos reales de los trabajadores".El referente también desmintió que haya intermediarios en las agrupaciones, como insiste el Gobierno: "Las organizaciones hacen un informe del porcentaje de hora trabajadas en la actividad que eligió la persona, y se informa al ministerio. La que da de baja es la ministra, nadie más puede. La única intermediaria es ella".Por su parte, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, confirmó su participación en la protesta de este miércoles. El referente del Frente Patria Grande adelantó la conformación de una comisión que oficiará "como veedora de los derechos humanos", en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.En el texto que publicó en Twitter, Grabois dijo que aunque "ni el partido Patria Grande, ni La Poderosa, ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ni la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)" convocan a la marcha de mañana, sino que allí van a estar como "personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos".