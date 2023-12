La Justicia rechazó un hábeas corpus contra el protocolo antipiquetes

El juez de instrucción Gustavo Pieretti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, rechazó el pedido de habeas corpus colectivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero (PO), Néstor Pitrola -entre otros- para que se deje sin efecto el Protocolo de Orden Público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la movilización del 20 de diciembre. La excandidata, por su parte, celebró en redes: "En el documento el magistrado señaló que los planteos formulados "no logran demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a la libertad ambulatoria". Por otro lado, sostuvo que el derecho a la protesta y la libre expresión reconocidos en la Constitución "deben ser tutelados" y que es de vital importancia proteger la integridad física de los ciudadanos., añadió.expresó Pieretti y aseguró que las fuerzas policiales o de Seguridad están "facultadas a actuar" ante un supuesto delito." ante un delito, sostuvo.El juez Pieretti, ante lo mencionado y detallado, resolvió en el fallo dictado "rechazar las presentes acciones de habeas corpus (...), por no darse ninguno de los supuestos contemplados en el Art. 3, inc 1° de la Ley 23.098" de Procedimiento de dicho recurso. La norma citada indica que", escribió en sus redes sociales la ministra Bullrich al compartir el fallo durante la madrugada del miércoles.Mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó un comunicado en sus redes sociales advirtiendo: "Si va a ejerce su derecho a protestar, tome en cuenta que sólo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta, es un delito penado por la ley", expresaron. Y sumaron:Según indica la presentación de las diversas personalidades, se entendió que la resolución ministerial 943/2023 "vulnera diversos derechos, garantías y principios constitucionales" como es el caso del derecho a la protesta, la libertad de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la huelga y libertad sindical, libertad de expresión, libertad de circulación y libertad personal y principios de reserva, legalidad, principio republicano de gobierno, racionalidad y control de actos de gobierno y división de poderes, enumeran en la denuncia.A su vez sostuvieron que se dictó como respuesta a las manifestaciones del 20 de diciembre pero que afectará. Mientras que señalan que el "Protocolo Antimanifestaciones" también permite la intervención de las fuerzas de seguridad -sin orden judicial- para eliminar protestar y detener manifestantes y excede las competencias del Ejecutivo, ya que propone legislar sobre un delito."La intención del protocolo conduce a legitimar la represión y criminalización de la protesta, contrario al art. 14 de la C.N. que reconoce el derecho de protesta y hacer llegar sus reclamos o malestar a las autoridades", marcaron, recordando alque viola lo dispuesto por la Corte Interamericana de DD.HH. y también a la Constitución Nacional. Y solicitaron al presidente Javier Milei que respeten la protesta a realizarse este 20 de diciembre, absteniéndose de aplicar el protocolo ya mencionado y a no realizar procedimiento para individualizar, detener o requisar a personas de forma aleatoria.Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo lo propio e interpuso acción de habeas corpus colectivo preventivo e informativo en favor de los marchantes. Acusaron al Ejecutivo de, a través del Ministerio de Seguridad, dictar "una resolución gubernamental por fuera de sus atribuciones constitucionales" y señalaron que se avanzó "contra la libertad ambulatoria de manifestantes sin orden judicial" aumentando así elde la ciudadanía.Ante ello, piden que se suspenda para este caso -manifestación fechada para el 20 de diciembre- la aplicación de la Resolución 943/2023 o que se declare su inconstitucionalidad, en función de intereses y el resguardo de derechos.