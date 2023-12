El Gobierno amplía su campaña de advertencias antipiquetes: amenazas en trenes, aplicaciones y pesquisas

En la previa de la marcha de las distintas organizaciones sociales para conmemorar un nuevo aniversario del estallido social de 2001, el Gobierno intensifica su campaña de advertencia por cortes de calle e este miércoles por la tarde

efectivos de la Policía Federal y Prefectura realizan controles preventivos en trenes y colectivos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en el marco del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se implementa en la previa de la marcha organizada por agrupaciones sociales para este miércoles 20 de diciembre en el microcentro porteño.

En la Argentina de Milei, ser un “posible manifestante” es un delito. Pasó el cadáver de Videla y le dijo que se está pasando un poco de rosca. pic.twitter.com/4XFvkVE8sv — Marian Herrera (@_marianherrera) December 20, 2023

. Aparecieron mensajes en los tótems de las estaciones de tren haciendo alusión al ya mencionado "el que corta no cobra". Quien dio a conocer las primeras imágenes fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien escribió en su cuenta de Twitter:Allí se puede ver cómo los tótems buscan garantizar la libre circulación como así también evitar las amenazas. "Si te están obligando podés denunciar anónimamente al 134". En otro de los mensajes se especifica: "El ministerio de Seguridad de la Nación informa: si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo puede hacerlo en lugares habilitados". Luego, agrega: ". "Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciar anónimamente al 134".Distintos usuarios en redes sociales compartieron sus experiencias con la medida y expusieron que la campaña no solo impacta en los tótems, sino que también se transmite a través de los altoparlantes, y hasta con pesquisas en el transporte público donde las fuerzas de seguridad filman “preventivamente” a los usuarios.. El audio continúa diciendo: "Si cumple la ley, va a mantener el beneficio. Si no cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a cortar, puede denunciar en la línea 134". Asimismo, en aplicaciones oficiales como “Mi Argentina” también reza el mismo mensaje encabezado por el título “el que corta no cobra”.En tanto, expresó en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que "hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás" con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica este miércoles por primera vez e informó que, hasta el momento, se recibieron 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que serán "judicializadas" tras la jornada de protestas.sostuvo la funcionaria, ante la movilización de la Unidad Piquetera prevista para esta tarde.Bullrich adelantó que a los que corten las calles "se les pedirá que suban a la vereda" y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, "", agregó la funcionaria.Se trata de un día de mucha expectativa debido a la marcha prevista para las 16 en el Congreso Nacional, que podría poner en marcha la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad, había defendido el protocolo antipiquetes que entró en vigencia este viernes y aseguró que "cumplir porque desde el Gobierno de Javier Milei "estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden".La movilización iniciará a las 16 y participarán movimientos populares, organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP), organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes que estarán divididos en dos columnas: una partirá desde la Plaza del Congreso y otra desde el Obelisco para confluir en la Plaza de Mayo donde se llevará a cabo la lectura de un documento.En cuanto al mapa de cortes y movilización desde Congreso hasta Plaza de Mayo a partir de las 16. Después de 9 de Julio y Corrientes, 9 de Julio y Belgrano, frente al ministerio de Desarrollo Social. Son todos puntos de concentración que van a ir precisamente a Plaza de Mayo.