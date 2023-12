DNU de Javier Milei: pidieron una medida cautelar para evitar que entre en vigencia

El extitular del Colegio Público de Abogados,presentó un amparo para pedir la inconstitucionalidad del DNU dictado por el presidente Javier Milei y solicitó una medida cautelar para que no entre en vigencia. Días atrás, el juez del fuero Contencioso Administrativo Esteban Furnari admitió iniciar el proceso de un amparo colectivo interpuesto por distintas organizaciones.Rizzo, actual Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que el “bloqueo” del DNU“Ayer mandé la carátula para iniciar el amparo nuestro”, reveló Rizzo sobre la acción de unas 40 carillas que fue enviada al Juzgado N°10 contencioso, administrativo, federal. “Estoy esperando que me habiliten para subir la demanda”, indicó en C5N y adelantó que, algunas de las cuestiones que planteó fue "cuál era la urgencia para las sociedades anónimas deportivas". Y explicó:“La forma de forma de gobernar la decidieron los constituyentes de 1853, no yo, cuando dijeron que en Argentina hay tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto lo que trata es de eludir a uno de los tres poderes del Estado, el Legislativos, porque, estimo yo, el Ejecutivo no tiene mayoría propia ni en la Cámara de Senadores ni en Diputados”, consideró el consejero.Sobre la consideración de que se trate de un decreto “de necesidad y urgencia”, indicó:. “Si el DNU cae, tiene que caer entero. No es lo que se resuelve sino el cómo. ¿Cómo se dictan las leyes en Argentina? En el Congreso. El Presidente puede decidir en situaciones muy excepcionales y no pueden ser tantas cosas", consideró Rizzo.En el hipotético caso de que se concedan el amparo y quede suspendido el DNU, la acción debería pasar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, Rizzo adelantó: “El consejero dio un ejemplo para explicar su decisión de presentar un amparo: “Yo fui el principal crítico y enemigo de la Ley de Alquileres, me parece una aberración jurídica, pero no puede ser derogada de esta manera. Un fin que requiere medios injustos nunca es un fin justo”.Al ser consultado sobre si había recibido el apoyo de sus colegas, lanzó: “consideró que “todos están convencidos que es inconstitucional, pero hay que plasmarlo en una sentencia”, y adelantó que pedirá que se levante la feria judicial.