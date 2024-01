Jubilaciones: el Gobierno de Milei anunció el pago de un complemento sin moratoria por una ley de 2017

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono a los jubilados y pensionados a cobrar en el mes de enero, que será de 55 mil pesos para los que cobran la mínima y no podrá sumar más de 160 mil pesos en total entre el aumento de la movilidad jubilatoria y el bono extra. Además, la Anses informó que habrá otra suma de 22 mil pesos para jubilados que hayan cumplido 30 años de aportes efectivos por una ley sancionada en 2017."Los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos con 30 años o más de aportes efectivos y que no hayan necesitado de una moratoria para jubilarse, recibirán junto al bono de $55.000 un complemento de hasta $22.207", informó la Anses en su comunicado.El artículo 5 de la ley de 2017 establece que los jubilados y pensionados "con 30 años o más de servicios con aportes efectivos" cobrarán un "suplemento dinerario hasta alcanzar un haber equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil".Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos haberes comienzan mañana y tengan DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, recibirán el bono en un pago complementario ese mismo 5 de enero. Desde el lunes 8, se abonará con el calendario habitual.Las personas que durante esos meses cobrarían 105.712 pesos (haber mínimo), con la medida anunciada, alcanzarán los 160.712 pesos. También percibirán un bono proporcional todas las personas que cobren menos de esa cifra, lo que significa que un jubilado con un haber de 120 mil pesos cobrará un aumento de 40 mil pesos para alcanzar el monto de 160.712 pesos.Las prestaciones alcanzadas por la medida son todas las jubilaciones y pensiones del SIPA, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).Los bonos otorgados a jubilados y pensionados de la mínima durante los últimos tres meses produjeron una nueva descompensación de los haberes no incluidos en el beneficio, lo que abre la puerta a una andanada de juicios. Así lo advirtió el abogado previsional, Guillermo Jauregui, al puntualizar que dicha situación se repite consecutivamente todos los meses desde septiembre de 2022, lo que genera, según sus propios cálculos, que "un jubilado que cobraba 2 mínimos en agosto de 2022, en diciembre de 2023 pasó a cobrar el equivalente a 1,32 mínimos; el que cobraba 3 mínimos, recibió 2 mínimos y el que cobraba 4 mínimos, ahora pasó a 2,6".De acuerdo con lo calculado por el letrado,e l haber máximo equivalía a 6,72 veces el haber mínimo en agosto de 2022. En tanto que en diciembre de 2023 y enero de 2024, con el nuevo bono de 55 mil pesos, esa relación disminuye a 4,41 veces. A raíz de eso, denunció que dicha situación es contraria a lo que indica el artículo 8º de la ley de movilidad vigente, al explicar las implicancias del principio de sustitución. En ese sentido puntualizó que "en la legislación actual, el principio de la sustitución se aplica de manera perfecta en el caso de los regímenes especiales, que tienen un haber que representa un porcentaje sobre el sueldo del activo (jueces, servicio exterior, etc)".