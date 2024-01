Espert volvió a pedir "cárcel o bala" para la izquierda y Bregman salió al cruce

Ahora Espert reivindica en @lanacionmas su pedido de "cárcel o bala" contra nosotros. Se ufana de que la justicia no lo pena a pesar de las denuncias en su contra.

La diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U)denunció los dichos del diputado José Luis Espert, quien reiteró su pedido de "cárcel o bala" a los legisladores de la izquierda luego de ser designado presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en una sesión que terminó a los gritos.. La verdad es que el rol de jueces y fiscales es escandaloso", expresó Bregman en su cuenta de X.Durante una entrevista en La Nación + el legislador oficialista había sostenido: "La ley es clara. La gente tiene derecho a circular por la calle y está penado por el Código Penal cortar la calle"No es bala de goma, bala taser,Pero no es la puerta giratoria de (Raúl) Zaffaroni", continúo y lanzó:Que se aplique la ley".Cuando la periodista Laura Di Marco le señaló que "cárcel o bala" no es la "expresión más feliz", Espert aseguró: "No me arrepiento para nada".Más temprano, los diputados de la izquierda habían denunciado que la designación de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se dio sin que el legislador liberal tuviera los votos necesarios para ocupar ese lugar. Mientras el diputado Christian Castillo denunciaba eso, Espert le cortó el micrófono.Luego, Bregman expresó en su cuenta de X: "No estamos discutiendo simples cuestiones reglamentarias, estas formas patoteriles que vimos en la Comisión de Presupuesto, se corresponden con el atropello a los derechos que preparan con la Ley Ómnibus y todas sus medidas contra el pueblo".