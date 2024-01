Villarruel compartió una nota de un poderoso medio global que sugiere que podría reemplazar a Milei

El medio Financial Times, uno de los más influyentes no sólo en Gran Bretaña sino en los círculos políticos y económicos internacionales, publicó un perfil de la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero lo más destacado del asunto es que lo compartió en sus redes sociales la propia dirigente oficialista pese a que el texto incluye la alusión directa a que el presidente Javier Milei podría no concluir su mandato de 4 años y que ella "está lista para lo que sea"

La actitud de la titular del Senado, a un mes de asumir el nuevo gobierno, sucede en medio de un contexto en el cual circulan versiones fundadas en fuentes que señalan que en las últimas semanas mantuvo un contacto con Mauricio Macri y que el ex presidente le expresó su temor de que Milei no se sostenga y que, ante esa situación, deseaba saber si la ella "está lista".La propia vicepresidenta posteó la nota del medio británico en su cuenta de la red social X y eligió destacar la frase de un diplomático asentado en Buenos Aires que ofició de fuente para el artículo, que recomienda "observarla atentamente" porque "está lista para lo que sea". El fragmento es parte del mismo párrafo en el que refiere que "hay posibilidad real de que Milei no termine su mandato".El artículo está titulado "Victoria Villarruel: la vicepresidenta argentina de postura firme en busca de redimir su trayectoria" . En el se resalta la disparidad entre las personalidades de Milei, un "economista libertario que promete reformas drásticas", descrito como, y Villarruel, a quien define como una, que está políticamente más pulida que el propio líder de su propio partido.En el artículo, el medio británicoEl FT destaca que a diferencia del presidente, Villlarruel no tiene experiencia en los temas económicos que predominan en el debate económico, pues su foco ha sido “entender la historia argentina del siglo XX”. En las últimas dos décadas, dice, como fundadora de una ONG y frecuente panelista de TV, se dedicó a denunciar los crímenes de la guerrilla izquierdista de inicios de los 70s “campaña que sus oponentes dicen que implícitamente justifica la violenta dictadura derechista que tomó el poder en 1976″.El FT cita al consultor político Juan Germano, de Isonomía, en un segmento en el que la define como una dirigente que no es una segundona, sino “una figura con su propia agenda, extremadamente clara”.En ese punto, refiere a un “estrecho colaborador” de la Vicepresidenta, quien la define como alguien que "no llegó hasta acá por ser una cara bonita", sino a quien "la trajeron sus ideas" yTras señalar que en las semanas posteriores a la elección el rol de Villarruel quedó opacado por la alianza de Milei con el PRO vía Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad y Luis Petri en el de Defensa, lugares que en campaña el economista libertario decía que iban a ser del control de la dirigente negacionista, el artículo recuerda que la vice empezó su activismo político a inicios de los años 2000, en coincidencia con el advenimiento del kirchnerismo.Señala, en ese punto, que sus causas incluyen la oposición a la legalización del aborto, en lo que coincide con Milei, la crítica al “adoctrinamiento sobre derechos LGBTQ” en las escuelas y la condena de lo que considera la “impunidad” de criminales en la Argentina.Su tema central, dice, es el desafío a la narrativa o relato de lo ocurrido en la Argentina a fines del siglo XX según los movimientos de derechos humanos, “muchos de los cuales están alineados con el peronismo”. Al respecto, cita una frase de Villarruel en una conferencia en Madrid, en 2002: “Todo lo que han escuchado sobre el pasado argentino en los últimos 40 años es falso y ha sido construido por la izquierda”.El FT recuerda que la vicepresidente es hija de un general que participó en la represión de la guerrilla setentista y que en 2006 fundó una ONG dedicada a los derechos de las víctimas de esos grupos, víctimas que -dice el artículo- habían estado mayormente excluidos de los esfuerzos de conmemoración del período, enfocado enla violencia de estado durante la dictadura 1976-1983″.Al respecto, cita a Cristian Palmisciano, un “especialista en derechos humano del Conicet” que señala que “académicos han aceptado que la cifra de 30.000 desapariciones, basados en diferentes datos, “puede ser imprecisa”, pero acusa a Villarruel de usar esos “puntos reales de incertidumbre para cuestionar partes sensibles del consenso democrático sobre los crímenes de la dictadura; ella sugiere que los crímenes de la guerrilla y de los militares fueron equivalentes”.El artículo también recuerda que Villarruel conoció a Milei en 2017, en un estudio de TV y que según Juan Luis González, biógrafo del actual presidente, él la llamó en 2021, cuando fundó La Libertad Avanza, porque le habían aconsejado buscar una “figura pulida” fuera de los círculos libertarios, para completar su fórmula.Además, la columnista y analista política y de medios Adriana Amado destaca las habilidades de Villarruel como comunicadora y su lucimiento durante el debate con el exvicepresidente, Agustín Rossi, que fue “crucial” en la campaña presidencial.En ese punto, llega otro fragmento del testimonio del colaborador de Villarruel consultado por el FT, quien asegura que una vez resuelto lo urgente,Otra fuente de la nota es un empresario, quien le dijo al medio británico que se había reunido con Villarruel en 2023 y sintió “una desconexión entre ella y Milei; cuando le preguntás sobre él, ella no quiere responder. Creo que tienen valores fundamentalmente diferentes”.El perfil de Villarruel cierra con la observación del diplomático señalada al principio, en el mismo párrafo en que refieren a la "posibilidad real" de que Milei no complete el mandato y que la pondera como segunda en la línea de sucesión, y que Villarruel eligió para destacar en su posteo en X, que luego borró: “Hay que observarla atentamente … está lista para lo que sea”.