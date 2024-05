Cristina Kirchner homenajeó al Padre Mugica en el Instituto Patria y volvió a criticar al Gobierno de Milei

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó nuevamente al gobierno de Javier Milei en el marco de un acto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario del Instituto Patria, a 50 años del asesinato del Padre Mugica."En los 40 años de democracia nunca se vivió una situación similar", subrayó la exmandataria, quien hizo hincapié en que hoy "la gente come una o dos veces por día" por la crisis económica y el ajuste que está implementando Milei en los comedores.En ese sentido, expresó que no puede entender "cómo puede ser posible que haya gente que apoya estas cosas" y trazó un paralelismo con la complicidad civil durante la última dictadura cívico militar. "Se están viviendo momentos de crueldad y de individualismo", sumó ante sacerdotes, religiosas y lacos con quienes entronizó a la Virgen de Lujan en el Salón de las Mujeres del Bicentenario del Instituto Patria.En ese marco, rescató la figura de Mugica, parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y del Movimiento de Curas Villeros, y repudió el hecho de que haya comedores que no reciben comida: "No mandan comida a los comedores, están sin alimentos, la gente come una o dos veces por día, hay compañeros que cuentan que hacen ollas populares y las hacen tres veces por semana".De todas maneras, quiso llevar un mensaje de esperanza para las juventudes como para el resto de la sociedad al afirmar que este no es el único momento en el que se ha vivido en una situación de violencia: "Hubo un tiempo en que en la Argentina era tremenda la violencia y amplios sectores de la sociedad la ignoraban o decían cosa peores como 'algo habran hecho' o 'por algo se los llevaron'", recordó."Quiero decirles que si hacemos lo que estamos haciendo de docencia, si esta angustia que sentimos la podemos tranformar en docencia, en explicar, en organizar, en salir, las cosas van a cambiar", señaló Fernández de Kirchner.Y aclaró: "Parece que esto está sucediéndonos hace muchos años, pero ayer hicieron apenas cinco meses. Es cierto que nunca se vivió una situación similar en los 40 años de democracia, pero quería recordar al Padre Mugica porque él es el ejemplo. Él estaba amenazado de muerte, aquellos que hemos vivido la experiencia de que te quieran matar, sabemos que todo puede superarse, que lo importante es la fuerza y la convicción porque lo peor que nos puede pasar es agachar la cabeza ante lo que esta pasando, ahí sí estaremos vencidos".