De periodistas a veterinarios para Conan y los perros: la intimidad de Milei en la Quinta de Olivos sin Fátima Florez

A pesar de que hace poco más de cuatro meses que Javier Mile se mudó a la Quinta de Olivos, los detalles sobre su estadía eran todo un misterio. Desde el Gobierno nunca difundieron fotos del presidente en la residencia ni tampoco de sus "hijitos de cuatro patas". Sin embargo, en las últimas horas horas se conoció al detalle de los ingresos de visitantes, que van desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024.Según informó la Dirección de Seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos a Clarín y Noticias Argentinas, se puede establecer que Milei suele recibir periódicamente tanto a periodistas afines al Gobierno como a algunos economistas -con uno de ellos ya ha establecido una cena semanal como rutina- y hasta viejos amigos de sus tiempos como empleado de la Corporación América.Lo llamativo es la, quien no figura registrada en ningún documento oficial de Casa Militar, a pesar de que ella misma subió fotos a Instagram desde el chalet presidencial de la Quinta de Olivos.En los papeles de Olivos, el jefe de la Casa Militar, el coronel mayor Sebastián Ibáñez, aclaró que fueron excluidos de los registros todo el personal que presta funciones en organismos cuyo deber es el de brindar seguridad a personas y/o instalaciones, también se sacó al personal regular y a los proveedores de la Residencia Presidencial.El coronel mayor Ibáñez reemplazó en el cargo a Alejandro Guglielmi, el exjefe de Casa Militar que venía de la administración de Mauricio Macri, transitó la gestión de Alberto Fernández y fue removido por Karina Milei. En Casa Rosada se comenta que cayó en desgracia cuando la hermana del Presidente empezó a desconfiar de él.De hecho, el primer Milei que pisó la Quinta de Olivos tras la asunción fue, la hermana del mandatario y la secretaria general de la Presidencia. Ingresó a las 11:55 de la mañana del miércoles 13 de diciembre, justo el día después del primer mega anuncio económico del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Estuvo casi una hora y media, se retiró a las 13:22, cuando estaban en marcha las obras de refacción del chalet presidencial.Tras la mudanza, la primera visita que recibió el Presidente fue de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el mismo día en que se instaló en Olivos. La funcionaria nacional fue a cenar y pasó la noche allí. De hecho, el mandatario tuvo intenciones de que la titular de la cartera con más dependencias del Gabinete se instale en Olivos con él y desde su entorno aseguran que sus deseos se vieron impedidos debido a que sólo el Presidente de la Nación y su familia pueden residir allí.Al día siguiente, lo visitaron Nicolás Posse y Santiago Caputo. El jefe de Gabinete ingresó a las 9 y se quedó una hora, Caputo llegó 15 minutos después y se retiró a las 11:05, cuando ingresó Alberto Pietri. Las planillas no identifican a Pietri, ni por qué estuvo casi una hora de esos primeros momentos allí, pero un dato llama la atención: su entrada quedó registrada con un DNI que no le corresponde y, según pudo chequear Clarín, es de una mujer de apellido Perezlindo.El detalle no es menor pero tampoco sorprende ya que en los casi cuatro meses de registros oficiales a los que accedió Clarin hay personas que entraron a Olivos sin notificar DNI, otros con nombres que están con groseros errores de tipo y hasta documentos de personas fallecidas.A partir de esa fecha, el libertario recibió -obviamente- en reiteradas oportunidades a otros integrantes de su equipo de trabajo. Vale mencionar que el 14 de enero fue la primera y única reunión de Gabinete de ministros en la Quinta de Olivos. Para muchos de ellos fue la primera y última vez que pisaron la residencia presidencial.Según los registros de diciembre a marzo, la mayoría solo concurrió en esa oportunidad y nunca más. Es el caso de Mario Russo, ministro de Salud; Diana Mondino, canciller; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía; y Guillermo Ferraro, de Infraestructura, que fue el primer ministro echado del GobiernoEsa mañana también dijeron presente el vocero presidencial Manuel Adorni, que solo figura ingresando a Olivos en esa fecha, y el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, ex periodista que también visitó al Presidente el 2 de febrero, aunque en los registros anotaron mal su apellido: lo rebautizaron Serevellini (sic).Lo llamativo es que no figura su paso por Olivos del 28 de marzo, día en el que el funcionario subió a Instagram una foto con el jefe de Estado. ¿Sería una foto vieja?Del Gabinete, solo Patricia Bullrich, Guillermo Francos y Luis Petri traspasaron en más de una oportunidad el famoso portón verde de la calle Villate. Otra que estuvo en aquella reunión de ministros y volvió en otra oportunidad para encontrarse con Milei fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, pasó por ahí poco más de una hora el 17 de febrero.En las semanas siguientes, además de mantener reuniones de trabajo, también tuvo tiempo para invitar a viejos amigos de cuando se desempeñaba en la Corporación América, el holding del poderoso empresario Eduardo Eurnekian. En ese sentido, el 31 de enero Milei mantuvo un extenso desayuno con su excompañero de trabajo Daniel Simonutti y el 28 de marzo recibió desde las 17:04 hasta las 23:35 a Germán D'Addario, otro empleado de la Corporación América.También hubo momentos para visitas de consultores políticos, como Federico Aurelio y Juan José Mayol.Otras visitas que se registraron fueron la del cantante David Martínez, más conocido como El Dipy, quien fue a cenar a la Residencia Presidencial el 11 de marzo; la del profesor de Mística y rabino del Centro de Kabbalah, Yigal Kutnovsky; la de Richard Kaufman, guía de turismo en Israel; y dos del escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Milei.En estos cuatro meses en Olivos, el Presidente recibió diez veces al economista Juan Carlos de Pablo: cenas y charlas de alrededor de tres horas. Salvo el primer encuentro -el sábado 13 de enero-, todos los demás fueron los días domingo por la noche.Pero De Pablo no fue el único economista que estuvo en la Residencia Presidencial para intercambiar puntos de vista con el mandatario: del análisis de los registros de ingreso a Olivos se desprende que también fueron invitados otros expertos en Economía como Miguel Boggiano, Claudio Zuchovicki y Ramiro Castiñeira. Quien también pasó por la mítica quinta de la calle Villate fue el presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Argentina, Demian Axel Reidel.A pesar de que suele despotricar contra los periodistas, a los que suele tildar de "ensobrados", el jefe de Estado invitó en numerosas ocasiones a varios referentes de los medios, en su mayoría alineados con las políticas del Gobierno de La Libertad Avanza.Algunos de los nombres que recibieron la invitación para ingresar a la Quinta de Olivos son aquellos que trabajan en algunos canales de noticias.Uno de los temas que más ha llamado la atención en lo que respecta a la Quinta de Olivos han sido las mascotas de Milei, sus perros de raza mastín inglés.Varias fueron las consultas que Milei y Adorni recibieron al respecto. Éste último enfureció más de una vez ante esos interrogantes en las conferencias de prensa en Casa Rosada.Aunque el mandatario contó que su primera actividad diaria suele ser ir a jugar con sus "hijitos de cuatro patas", ninguna foto de los canes fue dada a conocer una vez instalados en la Residencia Presidencial.Según consta en el registro de ingresos a la Quinta de Olivos, el 10 de marzo estuvieron allí dos veterinarios: Nicolás Sassano y María Sol Pereyra Rozas. La visita se extendió desde las 15:25 hasta las 16:30.Pereyra Rozas es la fundadora del CeReVet, un centro especializado en rehabilitación animal y fisioterapia veterinaria. Al ser consultada por Noticias Argentinas sobre su visita a Olivos, la veterinaria prefirió no dar detalles sobre el motivo que la llevó a la Residencia Presidencial ni el estado de salud de los perros de Milei.