En La Matanza comenzaron las Colonias de Verano gratuitas para más de 60 mil chicas y chicos

Foto: Municipio de La Matanza

“Para nosotros, donde hay una necesidad, hay un derecho; en ese sentido, desde el Gobierno local invertimos fuertemente en educación y deportes de manera universal y gratuita”









El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM),, visitó el Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en Lomas del Mirador, uno de las“Estamos muy felices de inaugurar la temporada 2024 de las Colonias de Verano, que ya son un clásico de La Matanza”, expresó el jefe comunal, que estuvo acompañado por la secretaria de Deportes local, ex Leona y campeona,; y por la secretaria de Políticas Educativas del distrito,En ese sentido, remarcó que este año "ya son más de 60 mil chicas y chicos, abuelas y abuelos, que participan de esta propuesta estival en cada uno de los 12 predios que tenemos en nuestras ciudades”.“Son predios muy lindos y completos con cancha de hockey, pista de atletismo, salón de musculación, además de las piletas y un gran espacio verde en el que también se realizan actividades culturales y recreativas”, valoró el intendente.Espinoza puso en valor que "más que las palabras, valen las imágenes de alegría" que se ven "en cada una de nuestras colonias a través de la felicidad y las sonrisas de cada niña y niño o en el rostro de cada abuela y abuelo”., enfatizó.En ese punto, vinculó las necesidades que surgen en la población como consecuencia de las políticas de ajuste del gobierno nacional de: "Estamos viviendo momentos muy difíciles y muy complicados en la Argentina.. Nuestras colonias no tienen nada que envidiarle a cualquier colonia privada”.Por su parte, la secretaria de Deportes, Jorgelina Bertoni, indicó: “El programa de colonias de verano es importantísimo porque tiene que ver con el derecho a la recreación, al juego, al esparcimiento, al disfrute de los niños, niñas, adolescentes y las personas mayores”.En esa misma línea, la secretaria de Políticas Educativas local, Silvina Gvirtz, sostuvo: “Quiero destacar el trabajo del intendente Fernando Espinoza que, a pesar de la situación económica, prioriza a los chicos, a los adultos mayores y a la educación a través de estas Colonias de Verano”.Para finalizar, Espinoza precisó: “Desde La Matanza vamos a seguir trabajando para que no les quiten un solo derecho más a nuestra gente”, y enfatizó: “A pesar del contexto nacional que nos toca atravesar, nosotros, desde La Matanza vamos a seguir haciendo lo que sea necesario por la felicidad de los más chicos, de las personas mayores y por más justicia social”.