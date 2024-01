Milei celebró el avance de la construcción de los caniles en la Quinta de Olivos

Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles... ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/6AtZ7R6Veo — Javier Milei (@JMilei) January 13, 2024

El presidente de la Nación,compartió esta mañana imágenes del avance en la construcción de los caniles para que sus perros vivan junto a él en la Quinta de Olivos.”, posteó Milei este sábado en su cuenta de X junto a imágenes de dos hombres trabajando en el montaje de unas jaulas metálicas separadas entre sí.Es que. Milei había permanecido más tiempo en el Hotel Libertador supuestamente por la espera del acondicionamiento de la vivienda oficial para sus perros.L reforma se realiza en la caballeriza que se encontraba en desuso desde la época de Carlos Menem, que era un fanático de los equinos y tenía pensado criar allí varios ejemplares, allí se ubicarán los caniles en donde estarán sus perros, que son agresivos y no pueden tener contacto entre ellos porque durante la pandemia perdieron la sociabilidad.En una entrevista radial el Presidente había explicado:”Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros (parado) en dos patas y pesa 100 kilos, y la casa para que estén no es una construcción muy fuerte”, describió el presidente.“Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio”, había agregado. Finalmente el Presidente decidió mudarse sin "sus hijos de cuatro patas" y ahora avanza la contrucción para que sus perros puedan vivir con él.