Pablo Moyano cargó contra legisladores en el acto de la CGT: "Tengan principios y no traicionen a los trabajadores"

El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró durante el acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) que la primer medida del gobierno de Javier Milei es "ajustar a los trabajadores" y sostuvo que ningún diputado peronista "puede votar este DNU ni esta Ley Ómnibus"."Están ante una decisión histórica este jueves de que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones monopólicas que están con este modelo económico que lleva el presidente Milei", manifestó Moyano en un encendido discurso.Al respecto, dijo: "No puede ser que estos diputados armen bloques, su bloque, siendo peronista. Un peronista no puede votar este DNU y esta ley ómnibus que va en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de la soberanía nacional"."Están discutiendo si se tiene que privatizar o no YPF, como una moneda de cambio. No, YPF no se privatiza pero las otras 40 empresas sí. ¿A dónde estamos? ¿Peronistas de qué? No podemos traicionar al peronismo, viejo. ¡No se pueden privatizar las empresas del Estado!", enfatizó.Y agregó: "Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a vender a los amigos del gerente que hoy nos gobierna, el de las corporaciones nacionales e internacionales"."Le pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y que no traicionen a los trabajadores. Cuando tienen que rechazar una ley que va en contra de los trabajadores se esconden", manifestó.En esa línea, el sindicalista apuntó contra el regreso del Impuesto a las Ganancias: "A los Gobernadores y a los diputados y senadores, les decimos que no se les ocurra ponerle el impuesto nuevamente a los trabajadores. Si son tan guapos, pónganle el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pongan retenciones a las mineras. ¡No a los trabajadores!"."El gobierno anterior, antes de retirarse, nos dio el beneficio a casi 800 mil trabajadores para que no paguemos el impuesto a las Ganancias. Ahora, este Gobierno vuelve a ponerlo cuando habían votado a favor tanto el Presidente como la Vicepresidenta en Diputados", señaló.