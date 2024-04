La UTA pospuso el paro de transporte en AMBA hasta el próximo miércoles

Ladecidió posponer hasta el próximo miércoles el, que se había anunciado ante el incumplimiento de la paritaria firmada. Si bien el conflicto salarial continúa, el gremio y las empresas del sector acordaron una nueva reunión.Desde el sector empresarial argumentan que la falta de pago se debe a que el gobierno no actualiza los subsidios. De cara al nuevo encuentro, el gremio que conduce Roberto Fernández comunicó este lunes la suspensión de la medida de fuerza debido a la convocatoria de una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo junto a las empresas de transporte.EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORESRoberto Fernández, quien conduce el gremio, aseguró que no se abonó el aumento por “fondos insuficientes” y por eso se tomó la decisión. “Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmado por las partes con fecha 2 de febrero y que fuera homologada el 19 de ese mes, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte”, expresa el comunicado.Es por eso que el 4 de abril agregaron: “la UTA se declara en estado de alerta, advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 del corriente, se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA”.De todas maneras, durante la jornada de este lunes no se realizó ningún tipo de paro hasta el momento. Pero una de las especulaciones es, en caso de no llegar a un acuerdo y no se pague lo ya estipulado, la UTA confirmó que podría comenzar la retención de tareas a las 18 por lo que los choferes se encuentran en “estado de alerta”. Sucede que, en febrero, el gremio y las cámaras empresarias cerraron el acuerdo paritario con un aumento promedio del 17,25% para enero y febrero y una suma fija de $390 mil divido en dos tramos. Así, el sueldo básico alcanzará los $1.088.160.LA PALABRA DE LOS EMPRESARIOSEn este marco, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro, en diálogo con El Destape Radio, cruzó al gobierno nacional por la posible medida de fuerza y aseguró que si hay un paro es su culpa. “El panorama está complicado, yo en lo personal lo veo difícil. No me imagino cómo destrabarlo al día de hoy por más que vamos a tener charlas*, admitió.En este sentido, Fusaro se refirió a la diferencia que hay entre la cláusula del acuerdo que firmaron con la UTA en febrero y la partida presupuestaria que determina los subsidios de marzo, “lo cual hace que las empresas, aunque quisieran pagar más no hay forma de obtener esos recursos”. El representante de una de las camara empresariales hizo referencia al acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/2024, homologada con fecha 19/02/2024, "alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte".El empresario del transporte explicó que “es el Estado el que le dice a las empresas la plata que las empresas necesitan en base a una metodología que calcula el precio del gasto de los repuestos, entre otras cosas” y en ese cálculo hay un desfase, por eso hay menos colectivos en la calle ya desde hace un tiempo y esta situación lejos de mejorar está más bien empeorando”. “Si hay paro de transporte es culpa del gobierno por sería culpa nuestra si nosotros tuviésemos los resortes de fijar el precio de nuestra actividad y fuésemos 100% responsable de nuestra caja y de nuestros ingresos, como ocurre en cualquier actividad, pero no pasa en este caso”, apuntó y enfatizó que ellos no manejan su caja ni el cálculo de los ingresos necesarios”.