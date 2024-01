Daer envió un mensaje a los legisladores por la Ley ómnibus: "Actúen de acuerdo al mandato popular"

En marco del acto de la central obrera en Congreso, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, realizó un efusivo discurso donde le marcó la cancha a los legisladores opositores antes del debate por la Ley ómnibus. “En sus manos está la posibilidad de poner en gracia de nuevo la democracia, reivindicando la división de poderes”, expresó.“Venimos a defender la patria, a reivindicar 40 años de democracia y a defender la democracia”, manifestó el referente de los trabajadores de la Sanidad Argentina durante el acto central de la central obrera, y lanzó: "Venimos con la Constitución en la mano, que dice claramente que los derechos son progresivos y que no pueden volver atrás".“Que no nos tomen de idiotas cuando nos quieren convencer de que cambiaron un poquito (la Ley ómnibus) porque no cambian nada”, sostuvo, y remarcó que “nada se construye con palos, lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que poníamos miedo en la sociedad".En ese sentido, planteó: "Todos fueron electos y no renegamos de la democracia. El presidente fue electo presidente, los legisladores fueron electos legisladores, y a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos, manifestarlos y representarlos. Pero en una cosa es andar en una camioneta con una motosierra y la otra es gobernar. Es necesario templanza, enfrentar el debate y tener equilibrio para poder gobernar".Y expresó: “A los diputados les decimos que actúen de acuerdo al mandato popular de cada uno de sus pueblos, que miren a todos ustedes a la cara, que los miren a los ojos y que actúen en consecuencia y que no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros, nosotros acá los venimos a bancar para que banquen al pueblo”.Por último, Daer planteó: "Nos vienen con una palabra tan noble como es la libertad. Todos los pueblos luchan por la libertad, y acá la libertad la utilizan para hacer pelota la fórmula de actualización para los compañeros jubilados y jubiladas. Que no nos engañen con que nos cambian la fórmula porque le quieren morfar a los jubilados dos meses de indemnización, que cumplen y acumulan el 40% de su haber."Con la libertad quieren vender todas las empresas del Estado, con la libertad quieren regalar Aerolíneas, y con la libertad no quieren que suceda esto, porque si sucede esto nos quieren meter a todos presos, así que no criminalicen la protesta porque les va a costar en todo el mundo y les va a costar en la Argentina", completó.