Polémico operativo de Jorge Macri: el Gobierno porteño "limpia" la ciudad de personas en situación de calle

El jefe de Gobierno porteño,, realizó distintos posteos en Instagram, tanto en el feed como en historias, donde muestra cómo su gobierno “limpia la Ciudad” en imágenes del antes y el después. La polémica se generó porque en él antes se ven personas en situación de calle y en el después ya no están.En una de las historias subidas por Macri se lee “” y se pueden ver dos fotos: en la de arriba personas en situación de calle siendo interrogadas por personal del GCBA y en la de abajo el momento en que retiran elementos con los que las mismas formaban un lugar para dormir.”, en los mismos barrios, donde en una se ve a alguien durmiendo en la vereda o un banco y en la otra ya no. En ninguno de estos posteos se aclara a dónde van esas personas o si se les da algún tipo de asistencia y lugar para dormir.Las imágenes corresponden al cruce de Guatemala y Uriarte, Godoy Cruz y Emilio Zolá, y Av. Pueyrredon y Av. Libertador, en los barrios de Palermo y Recoleta respectivamente.Por eso realizamos estos operativos especiales de los que participan el área de Ordenamiento del Espacio Público, la Policía de la Ciudad, miembros del programa Buenos Aires Presente y la cuadrilla de limpieza intensiva”, detalló en uno de las publicaciones en el feed.En otro de ellos, donde se muestra un video del barrio de San Nicolás en el que también se desaloja a gente durmiendo en la calle, escribió: “Respondemos a los reclamos de los vecinos y garantizamos la limpieza y seguridad de los espacios públicos, de nuestras plazas y veredas”.María Migliore, exministra de Desarrollo Humano porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta,. "No podemos mostrar a las personas en situación de calle como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar", apuntó.