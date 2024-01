"El Gobierno accedió a pedidos de Tucumán": Jaldo justificó su apoyo a la Ley ómnibus

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aseguró este jueves que "el Gobierno nacional accedió mayoritariamente a los pedidos" de la provincia en la Ley ómnibus que se analiza en la Cámara de Diputados y respaldó al diputado nacional por esa provincia, Agustín Fernández, por firmar el dictamen de mayoría para tratar la iniciativa."Mayoritariamente, el Gobierno accedió a los pedidos de Tucumán y de los diferentes sectores de la producción, a tal punto que estaba todo escrito en el dictamen de mayoría, con 57 votos, lo que habilita a una sesión en el Congreso de la Nación", manifestó Jaldo.El mandatario provincial brindó una conferencia de prensa tras la ruptura de tres legisladores tucumanos con el bloque de Unión por la Patria, que se encuentran bajo su ala.Luego de que la Ley ómnibus consiguiera estado parlamentario en los debates de comisión, Jaldo rompió con UP y armó un bloque propio en Diputados, llamando "Independencia", conformado por Fernández (presidente del bloque), Elia Fernández y Gladys Medina, quienes responderán al mandatario.La nota con la conformación llegó al Congreso en el mismo día y en la misma avisó un potencial aval a la Ley ómnibus. La escalada, además, reaviva la interna entre el gobernador y su antecesor Juan Manzur."Desde el primer día en el que nos enteramos que se habían incluido artículos que tienen que ver con las economías regionales, nos pusimos a trabajar en discusiones, ya que el proyecto iba a impactar negativamente en las principales actividades, como la citrícola, o el artículo 59 que dejaba sin efecto la Ley del Azúcar", contó el gobernador.Y añadió: "A partir de las negociaciones que vinimos haciendo con las autoridades nacionales hemos tenido una respuesta positiva en cuanto a esas problemáticas".Sin embargo, indicó que en el tema del bioetanol "faltan retoques para que se pueda cumplir con el acuerdo de los cañeros".Jaldo también justificó la decisión del diputado Fernández de respaldar con su firma el dictamen de mayoría de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y expresó que "los diputados debían tomar decisiones".El mandatario consideró que la firma del diputado tucumano a ese texto "obedeció a que en el dictamen de mayoría se sacó el artículo 59 que eliminaba la Ley del Azúcar, se bajaron las retenciones a la actividad citrícola y hubo un avance importante del bioetanol".Y destacó que en el dictamen "no solo estuvo la firma del parlamentario del bloque de UP sino también de los diputados por Tucumán de otros espacios políticos, en apoyo a las economías regionales, esto va más allá de la política partidaria, de las divisiones que podamos tener en lo personal y político".Además, se refirió a los "cuestionamientos malintencionados, que tienen que ver más con la política que con lo institucional" por el respaldo de Fernández y sostuvo que "lo eligieron para gobernar para todos los tucumanos, sin excepción, no solo para atender la cuestión pública, sino para que el Estado trabaje en conjunto con la actividad privada"."Hoy hemos demostrado con creces, que el Gobierno se puso al frente de las problemáticas de las actividades más importantes de la provincia de Tucumán, con resultados mayoritariamente exitosos", concluyó.