"¿Qué violencia hubo?": Bullrich minimizó la represión en las afueras del Congreso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minimizó la represión a manifestantes y trabajadores de prensa en las afueras del Congreso durante el debate de la Ley ómnibus y respaldó el operativo de seguridad.En declaraciones ante la prensa, la funcionaria sostuvo que el operativo "implicó un movimiento de dispersión para que la gente que quería tomar la calle de forma violenta volviera para atrás".De esta manera, Bullrich apuntó contra los manifestantes: "Todo el tiempo nos prueban, quieren que nos pasemos del límite. Fue todo ordenado porque había bastante fuerza. Viene el desorden total y ahí si que no hay posibilidad de proteger a los miembros de las fuerza de seguridad"."¿Qué grado de violencia hubo? ¿Hubo manifestante heridos? ¿Hubo alguno que tuviera problemas? Había un manifestante herido pero se supo que no fue herido allí sino que había sido robado en otro lado. Fue a tirarse en la plaza para simular que había sido ahí", agregó."Si el país no se convence de que el cambio sea de fondo, se va a quedar a mitad de camino. Y yo no estoy dispuesta a quedarme a mitad de camino", completó.La violencia que minimizó Bullrich contra los manifestantes comenzó pasadas las 17.30 cuando, una vez que montaron un cordón alrededor de la protesta, empezaron a avanzar sobre los manifestantes con gases y balas de goma, empujando con escudos a quienes cortaban la Avenida Rivadavia. Más adelante, los camiones hidrantes de la Policía Federal avanzaron tirando agua sobre toda la Plaza del Congreso.