La diputada nacional Paula Oliveto, del partido Hacemos Coalición Federal, respondió contundentemente a las acusaciones de traición lanzadas por el Gobierno nacional tras la devolución a comisión del dictamen de mayoría de la ley de Bases. "¿Soy traidora a quién? No nos pidan que entreguemos nuestras convicciones porque no lo vamos a hacer", expresó Oliveto en una entrevista concedida a El Destape Radio, defendiendo su derecho a votar de acuerdo a sus principios y valores.

Oliveto destacó que en democracia se tiene el derecho a votar sin condicionamientos y expresó su preocupación por el tono de las acusaciones vertidas desde el poder ejecutivo: "Esto es el comienzo de algo que no sé dónde deriva pero no corresponde que digan que (los diputados) somos traidores, porque en democracia tenemos derecho a votar y a que no se nos condicione por pensar".

Ante estas afirmaciones, Oliveto criticó la actitud del presidente y lo acusó de tener una "vocación autoritaria", argumentando que votó conforme a sus convicciones y no está dispuesta a otorgar "superpoderes" a nadie., afirmó la legisladora.