Pese a ser primo de Nicky, Toto Caputo dice que en la obra pública "todo es curro y kiosco"

Pese a ser primo de Nicky, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, aseguró que en la obra pública "todo es curro y kiosko", y apuntó contra quienes se opusieron a la Ley ómnibus."Ahora que tengo el área de Infraestructura, veo todas las empresas y todo es un curro. Que quede claro para la gente, es así. En todos lados hay kioscos", dijo Luis Caputo en diálogo con La Nación +, y sostuvo que la Ley ómnibus "va también a combatir eso".Las declaraciones de Toto Caputo resultan llamativas ya que para 2015, según los estados contables de Caputo S.A. a los que accedió Página 12, la mayoría de las obras públicas finalizadas eran en la Ciudad de Buenos Aires y se las había adjudicado la gestión de Macri como jefe de gobierno. Eran siete: adecuación de edificios escolares porteños; mantenimiento y limpieza de hospitales de la Ciudad; ampliaciones en el Hospital Tornú; obras en el Liceo 9; demoliciones en el Parque de la Ciudad para la futura Villa Olímpica; contrato con el Ministerio de Educación para obras en cinco escuelas; con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público se pactó el mantenimiento de espacios verdes. Por fuera de la Ciudad, solo se menciona el proyecto museográfico en la ExEsma y otro con la Municipalidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires.En etapa de ejecución también aparecen contratos para hospitales de la Ciudad (Ramos Mejía, Tornú, Moyano, Ameghino y Dueñas), mantenimiento en edificios escolares porteños más un plan general de adecuación; obras de instalaciones eléctricas para el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y otras para el Palacio Lezama; un plan de mantenimiento y correctivo en el Microcentro; más contratos con Ambiente y Espacio Público para áreas verdes; la construcción de un paso bajo nivel en Avenida Congreso. Con reparticiones nacionales figuraban en desarrollo: una obra en la Anmat; la del hospital Posadas; el Museo Malvinas; y el hospital del Bicentenario en Esteban Echeverría.Por otra parte, el ministro de Economía cruzó a los legisladores opositores que se opusieron al proyecto: "No se están muriendo porque nos vaya bien. Algunos tienen vocación de servicio, otros defienden negocios"."Nosotros tenemos por un lado el paquete económico y por otro la ley. Juegan dos roles diferentes. El paquete está hecho para estabilizar la economía, para que la gente no sufra más lo de las últimas décadas, que es devaluación, inflación y deuda", dijo.“No somos tontos. Sabemos que estamos lidiando con gente que no quiere el cambio. Sabíamos que íbamos a tener resistencia", completó.