Menem a Larreta: "Un sector tiró para atrás la búsqueda de consenso de Macri"

En relación al reciente revés sufrido en el Congreso con la Ley Bases, Menem afirmó que esto sirvió para evidenciar las verdaderas lealtades y agendas de los distintos actores parlamentarios. Además, enfatizó que el oficialismo se encuentra en una posición desafiante en el Congreso, contando únicamente con 38 diputados de 257, lo que obliga a buscar alianzas como estrategia fundamental hasta las elecciones de medio término en 2025.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, emitió declaraciones insistiendo en la necesidad de no transitar caminos intermedios en la consecución de los objetivos del gobierno. En este sentido, señaló que la búsqueda del consenso, que tanto se enarboló durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, terminó siendo desviada por ciertos sectores que provocaron un perjuicio para Argentina. En palabras precisas de Menem, expresó: "No hay camino intermedio. Es el pasado o lo que viene. Sale un político y dice 'viva el consenso'. No se trata de consenso, se trata de cambiar el rumbo definitivamente. La búsqueda del consenso es lo que le pasó a Macri y un sector de ese conglomerado lo tiró para atrás e hizo que le vaya mal a la Argentina". Estas afirmaciones fueron realizadas en una entrevista concedida a CNN Radio.En otro orden de ideas, el diputado subrayó que el presidente Javier Milei no está molesto en absoluto por los recientes acontecimientos, ya que "sabía que era lo que podía pasar" y era consciente de que "seguramente iba a haber trabas al principio" provenientes "de los que ya fracasaron" y de aquellos que contribuyeron "al fracaso de Mauricio Macri, gente que tenía dentro de su gobierno".