Milei parafraseó a un personaje de "Game of Thrones" que prometía libertad pero quemó todo y terminó mal

No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla

CAMBIO DE REGLAS



El gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos.



Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los… — Javier Milei (@JMilei) February 9, 2024

El presidente, tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, emprendió lo que él mismo avaló con una guerra contra sus opositores, incluso si estos le votan todo lo que pide menos algunos incisos de un puñado de artículos. Tanto es así, que en su afán de atacar a los gobernadores provinciales, a quienes considera el peor de los males y, además, traidores, el mandatario libertario, tal vez. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios", inició Milei. Y finalizó el fragmento: "No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder".Ante ese texto, los usuarios de redes sociales no pudieron evitar relacionar la frase con el trágico final del personaje citado por el presidente de la Nación, que es nada más y nada menos que, la reina de dragones de GOT.En el capítulo 8 de la quinta temporada de Juego de Tronos, Daenerys mantiene un diálogo con el personaje Tyrion Lannister sobre los nombres de las casas que subían y bajaban del poder en Westeros y los asociaba a los rayos de una rueda que en ocasiones estaban arriba o abajo según avanzaba la rueda. Khaleesi, como también se la conocía, considera que por primera vez, si ella ascendía al trono, habría una gobernante que pensara en el pueblo y liberara a los esclavos en vez de una sucesión de familias - o castas - que lo ignoran, empobrecían y no cambiaban las cosas., dice Targaryen. En el final de Game of Thrones,En el último episodio de la popular y masiva serie,, con elementos de traición eventualmente adjudicables pero, principalmente, ante la imposibilidad de deternerla de otro modo dado que tenía dragones gigantes.