Guerra Milei vs. Gobernadores: las 24 provincias unidas criticaron el recorte al salario docente

Milei le recortó a las provincias los subsidios del transporte y les bloqueó la transferencia de los recursos del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) comprometidos por Nación

ministros de Educación de todas las jurisdicciones, tanto aquellas gobernadas por el peronismo como las que gestionan provincialistas e, incluso, los de Juntos por el Cambio, firmaron un documento con el que exigen a la Casa Rosada el envío de esas partidas, con las que se completan los sueldos del personal del sector

Hoy en el Consejo Federal de Educación, los y las ministras del país presentamos una nota al secretario de Educación, Carlos Torrendell, manifestando nuestra profunda preocupación por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias. pic.twitter.com/P3Ggj48dZx — Alberto Sileoni (@AlbertoSileoni) February 9, 2024

La impericia política deen su afán de ir por todo el ajuste salvaje que planea hacer o quedarse con las manos vacías - y las consecuencias que una situación así provoquen en el país - lo llevó a declarar una, tan solo por no haber ordenado a sus legisladores nacionales que voten el 100% de los artículos e incisos de la fracasada ley ómnibus.En tren de esa guerra,, lo cual básicamente implica vengarse quitándole dinero a los docentes nada más y nada menos que en alrededor de un 10% de sus ingresos.Esa actitud. Este viernes,“Nos dirigimos a usted frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en la legislación vigente”, dice la carta dirigida al secretario de Educación de la nación,También alertaron por "la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias" también del fondo de Conectividad y de Material Didáctico.Los referentes de las 24 provincias, incluida CABA, gobernada por Jorge Macri, dieron a conocer la carta en el marco de la 129° Asamblea del Consejo Federal, que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos aires, en la que hicieron referencia a las leyes 26.075 y 25.053, que disponen la entrega de financiamiento por parte del Ejecutivo nacional para el Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura.Tras el fracaso de la ley ómnibus por el que Milei culpó a los gobernadores, la luz que alarmó a los mandatarios en cuanto a que la venganza incluiría atacar el bolsillo de los docentes se prendió este jueves, cuando los mandatarios provinciales comenzaron a hablar entre ellos para saber si a alguno el gobierno nacional le había transferido esos fondos. La respuesta fue una sola: nadie., explicaron y a continuación solicitaron una “pronta respuesta”.En ese momento, el presidente Milei escribía en sus redes sociales metáforas de series vinculadas a personajes que prendieron fuego sus ciudadades. "Tendrán que elegir de qué lado están", los amenazaba a los gobernadores.El Fonid implica $25 mil millones y en algunas provincias dichos recursos representan hasta el 10% del salario de un docente de grado. La provincia de Buenos Aires, por ejemplol, recibe $14.500 millones (8300 millones por Fonid y 6200 millones por el Fondo de conectividad) para sus cerca de 400 mil docentes. Se le suman a los casi $1.000 millones del boleto escolar.Nación venía diciéndole a las provincias que esos fondos de compensación salarial que nacieron en 1998 iban a ser abonado en enero, pero no pasó porque Milei no lo firmó. El conflicto con los gobernadores y la ira del Presidente pudieron más que su responsabilidad."Pese a que los funcionarios nacionales de Educación se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida, el Ministerio de Economía no realizó el pago que va al bolsillo de los docentes", apuntó el gobernador Axel Kicillof en sus redes sociales. Ante esto, debido a la falta de dinero destinada para las y los maestros, que paga Nación hace 26 años, las provincias decidieron reclamar.Así las cosas, Milei pone en riesgo el inicio de las clases en todo el país, dado que por obvias razones los gremios docentes ya avisan que podría haber medidas de fuerza por el recorte del Fonid y otros fondos educativos que debe abonar la Nación, pero no conforme con esto la Casa Rosada no convoca a la paritaria nacional.