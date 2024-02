Las DDJJ de los ministros de Milei: quién es el más rico, el funcionario que declaró un "fitito" y el caso de Karina

casi todos los funcionarios del Gobierno nacional, incluido el presidente Javier Milei, presentaron ante el organismo sus declaraciones juradas y, de esa base de información, surge que encabezan el ranking de mayores ingresos declarados los titulares de la carteras de Justicia y de Interior, Mariano Cuneo Libarona y Guillermo Francos; seguidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, y que recién allí aparece el jefe de Estado

Acorde a las exigencias de la Oficina Anticorrupción,No obstante, hay otros datos que se destacan luego de que casi todos los ministros le digan al Estado cuál es su patrimonio.Otro dato a tener en cuenta, más por lo mediático que por su valor informativo real, es que, cuyos bienes habían sido muy mostrados por los medios oficialistas e incluso habían generado la reacción del argentino más multimillonario del mundo, el mileístaTodos los que gocen de cargos nacionales -ya sean ejecutivos o legislativos- deben presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). En estas declaraciones los postulantes a cargos y funcionarios deben detallar sus ingresos y sus bienes.Las declaraciones juradas patrimoniales que se presentan ante la OA, en gran medida, no representan los patrimonios reales de los funcionarios. La razón principal de esta distancia entre la documentación oficial y la realidad es que los inmuebles y los vehículos se declaran a valor fiscal, es decir, el precio que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, y no al valor de mercado.Javier. El mandatario tiene el doble que el año pasado, cuando informó su DDJJ porque era diputado nacional. Eso se explica fundamentalmente por la inflación y la devaluación de su gobierno.El patrimonio de Milei se compone de un departamento de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $ 6,6 millones. Además, declaró dos vehículos usados: una camioneta Mercedes Benz Sprinter, modelo 2015, y valuada en $2,4 millones, y un Peugeot Rcz Coupé, de 2013, valuado en $3,6 millones. Por último, informó ahorros en efectivo por $ 2,1 millones y US$ 23 mil.Claramente, tanto el departamento que declaró como los dos autos usados que tiene valen mucho más. En cuanto al inmueble, en el mercado el precio es alrededor de 100 veces superior. Respecto de los dos vehículos, cuestan entre 6 y 10 veces más.En su presentación ante la OA,Además, figuran en ese mismo listado dos casas de veraneo en la localidad de Maldonado, Uruguay, y en Miami, Estados Unidos.Asimismo, el abogado es titular de dos vehículos: un Audi Q5, del 2011, y una camioneta Honda CRV, modelo 2016. El resto del patrimonio de Cúneo Libarona se compone de depósitos y créditos en el país y en el extranjero. En el exterior tiene más de mil millones de pesos, mientras que en su caja de ahorro en moneda local sólo tiene declarados $504.756,00.El ministro "político" del Gobierno, el titular de Interior, presentó ante la OA en su primera declaración jurada como funcionario un patrimonio inicial de $334.417.959,31.Francos tiene seis propiedades situadas en el país, un vehículo también registrado en la Argentina y depósitos y acciones tanto en el ámbito local como en el exterior.Tres de las propiedades que el ministro tiene a su nombre fueron heredadas y de estas posee un 20%, mientras que la mitad restante fue adquirida a través de ingresos propios. Sólo cuenta con la titularidad al 100% de un inmueble de más de 480 metros, situado en la localidad bonaerense de Tigre, que está valuado en $16.240.231,00.El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, integra la mesa chica de Gobierno porque conoce a Milei desde la época en que compartían trabajo en Aeropuertos Argentina 2000, para Eduardo Eurnekian.Está debajo de Milei en la estructura política pero arriba en el ranking de dinero: es uno de los funcionarios con mayores ingresos declarados. Posse cuenta con un patrimonio inicial al día de la fecha que asciende los 185 millones de pesos. Incluye la titularidad de dos departamentos en CABA, un lote ubicado en Punta del Este, Uruguay, un terreno en la localidad de Tres Arroyos, tres vehículos, un motovelero y depósitos tanto en el país como en el exterior.Por encima de Milei, también se encuentra el saliente ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien declaró un patrimonio que asciende los $66 millones.Tiene un departamento en CABA, una casa en la localidad balnearia de Chapadmalal, un vehículo marca Ford Bronco, modelo 2022, un yate a motor y depósitos, acciones y créditos en el país. El exfuncionario tiene deuda con el Banco Nación de $2.611.819,07.En tanto, el patrimonio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también es sutilmente mayor al declarado por el Presidente, en esta caso por un valor de $55.895.701,80 casi el doble en términos de pesos, que el presentado el año pasado como diputada nacional, registrado en $24,6 millones.Bullrich, al igual que el año pasado, tiene un inmueble de 120 metros cuadrados, ubicado en CABA, valuado en $25.281.134,08, del cual la ministra es titular al 100% y que fue adquirido por medio de ingresos propios.La titular de PRO también es poseedora de una cochera en CABA, un terreno en la localidad de Los Toldos, valorizado en más de 20 millones y cuenta con dinero en depósitos, créditos y efectivo en el país, por una suma que supero los 1,5 millones.La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene una patrimonio declarado similar al de Milei, por una suma de $52.313,872,93, que corresponde en gran medida a tres departamentos en CABA.El vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó en lo últimos días una declaración jurada inicial como funcionario que asciende los $25 millones y que, a su vez, también está compuesta por una deuda de $6.429.000 con el Banco Galicia.Adorni tiene declarados dos departamentos, uno de ellos en CABA y el otro en la ciudad de La Plata, un vehículo y depósitos de dinero en el país y en el exterior.El caso del ministro de Defensa, Luis Petri, es el más colorido. El radical devenido en PRO línea bullrichista presentó un valor patrimonial que asciende los $15 millones y que se corresponde a la titularidad de dos vehículos; una pick up Chevrolet modelo S10 del 2018, registrada con un valor fiscal de $4.494.400,00 y llamativo un Fiat 600, modelo 1973, valuado en $26.000,00. El restante, es atribuible a depósitos en el país en pesos y dólares.En el caso de Karina Milei, hermana del mandatario argentino y secretaria General de la Presidencia, su patrimonio es de los más bajos dentro del Gabinete -inclusive por debajo del declarado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de $2.864.834.La hermana del Presidente tiene $1.703.708,56. Otrora tarotista y repostera, informó en su primera declaración jurada como funcionaria un inmueble de aproximadamente 150 metros cuadrados, en la localidad de Vicente López, cuyo origen es heredado y su valor fiscal, según lo presentando ante la OA, es de tan sólo $1.415.525,36.El patrimonio de la secretaria de Presidencia además se compone de depósitos en el país tanto en pesos como en dólares.Otro dato saliente, tiene que ver con las declaraciones que al momento no han sido presentadas ante la OA, como ocurre con la del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y la de la canciller, Diana Mondino.