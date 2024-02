Lali Espósito se defendió de las críticas: Que si vivo del Estado

Lali Espósito volvió a brindar un mensaje político en el Cosquín Rock y criticó al Gobierno nacional. ''Esto que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás'', remarcó, en referencia a las políticas de desfinanciamiento.La referente musical apuntó a “las malas personas y los antipatria" y cambió la letra de su canción "¿Quiénes son?"."Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado", pronunció en respuesta a las críticas digitales que sufrió.Asimismo, señaló: “Como siempre digo todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no depende solo del artista. Pensé un montón que decir, ustedes entienden el contexto”La cantante, reconocida por defender sus ideales, quedó en el medio por un conflicto entre Javier Milei y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. "Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”, acusó el mandatario en enero.Al respecto, Lali afirmó: “Tienen que hacerse cargo de gobernar para todos".A su vez, remarcó : “No me parece bien estigmatizar la cultura (...) En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto”, declaró la artista.“Nos han cagado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa”, agregó en declaraciones a América TV.