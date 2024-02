Insólito: un abogado denunció a Dillom por cantar contra Toto Caputo en el Cosquín Rock

lo que no le gustó a los libertarios es que Dillom ejecutó ese emparentamiento al modificar uno de los versos originales para convertirlo en un mensaje hacia el titular de la cartera económica, Luis "Toto" Caputo

“A CAPUTO EN LA PLAZA LO TIENEN QUE M4TAR”



Otra vez Dillom se perfila para ser EL show de un festival lleno de estrellas.



pic.twitter.com/T8JuI06CRu — Marian Herrera (@marianherrrera) February 10, 2024

El mencionado letrado no hizo presentaciones penales, en cambio, ante los repetidos posteos de Milei, y sus respectivas declaraciones, en los que incita a la violencia contra diputados y gobernadores, entre otros

🇦🇷🟣|LAJE ULTRA MEGA BASADO



“Cada bala bien puesta en cada zurdo fue para nosotros un momento de regocijo”.



👉🏻KUKAS la tienen BIEN ADENTRO👈🏻 pic.twitter.com/YyIuig2DNa — Victor del 56% (@victorazarok) February 4, 2024

La presentación del traperoen el festivalgeneró polémica y muchísima adhesión en el público y las redes sociales, pero también ahora le valieron al artista una denuncia penal.El compositor, cuyo nombre es Dylan León Masa, se subió al escenario y deleitó a su público al tocar un himno en contra de las políticas encarnadas durante las dos gestiones que encabezó Carlos Menem en los años ‘90, hecho al que le sumó lo que los propios libertarios reconocen: un emparentamiento entre las políticas de dicho gobierno y las que ahora aplica y pretender avanzar Javier Milei.Sin embargo,En la letra original de “Sr. Cobranza” se hace mención a la lucha social de Norma Plá, la mujer que agrupó a miles de jubilados para protestar todos los miércoles en la Plaza del Congreso como forma de rechazar las medidas impulsadas por el exministro de Economía Domingo Cavallo, que ajustó fuerte a los jubilados tal como acaba de hacer Milei, que logró el déficit cero en enero prácticamente a costa de luciar las jubilaciones con la explosión inflacionaria., es la frase original que popularizó La Bersuit pero compuso Las Manos de Filippi. Dillom reemplazó esa idea por, como expresión artística.Sin embargo, quien no lo consideró una expresión artística fue el, quien denunció en las últimas horas en la justicia a Dillom.“Los dichos del denunciado son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. La libertad de expresión tiene límites y son claros, la ley, la ilicitud, el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el poder judicial”, argumentó el letrado, según una publicación de Infobae.Y siguio:En los últimos meses denunció Enrique "Pepe" Albistur por declaraciones en las que el ex funcionario se pregunta si el gobierno nacional "cae" en los próximos meses. Llamativa el argumento, dado que es una cuestión que trataron en peor tono periodistas y dirgentes de todos los colores políticos en el último mes y medio.También denunció en las últimas semanas a Pablo Moyano, el titular de Camioneros, por haber dicho que si Luis Caputo llevaba adelante sus medidas "los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo". En su haber también tiene presentaciones contra Alejandro Biondini por posteos sobre Palestina durante el ataque de Hamas a Israel y la posterior respuesta de este último país contra la Franja de Gaza.. Por ejemplo el último meme que compartió el presidente en redes, en el que se lo mete con una ametralladora e incita a apuntar contra el dirigente social Luis Belliboni.Si bien el dibujo es de Nik - si es que no se lo robó a otra persona -, el presidente de la Nación lo compartió en sus perfiles personales de X e Instagram. Se trata de la primera magistratura de la Argentina, no de un cantante ni un humorista, sus responsabilidad y su capacidad de influencia son infinitamente superiores a los mencionados.Si se quiere ir a una figura similar - o algo así -, se puede pensar en hace semanas, cuando el mediático libertario Agustín Laje dijo que "cada bala bien puesta en cada zurdo ha sido un momento de regocijo, placentero de pie".