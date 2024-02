Vidal negó un cogobierno entre La Libertad Avanza y el PRO

La diputada María Eugenia Vidal aseguró que el PRO no tiene un acuerdo de “cogobierno” con La Libertad Avanza (LLA) y señaló: "Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar”.La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires afirmó que "un cogobierno es algo muy distinto”. “Esa discusión debe darse primero dentro del PRO”, remarcó.“Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo. Todavía falta mucho camino por recorrer. Falta una discusión del PRO con el gobierno. Me parece prematura hablar de cargos”, aclaró Vidal que sonaba como posible directora de ANSES.No obstante, la dirigente señaló que “la Libertad Avanza y el PRO tienen que ir hacia un lugar común". "Más que una discusión de cargo, tiene que haber una discusión de rumbo”, resaltó.Cabe mencionar que el Gobierno nacional tiene en el Gabinete a dos figuras cercanas al macrismo: Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y Luis Caputo en Economía."Si el PRO, como partido, envía a personas al Ejecutivo y eso además tiene un reflejo parlamentario, claramente pasaríamos a ser de una oposición constructiva o ser parte del gobierno. Hay una segunda instancia que hay que discutir y no se ha discutido”, aseveró.Por último, la legisladora subrayó que “la discusión de cargos debe ser la última". "Lo más importante es que lo vamos a hacer para resolverle los problemas a la gente, sino sería poner el carro delante del caballo. Hoy lo más urgente es inflación e inseguridad”, concluyó.