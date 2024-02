Ramiro Marra cargó contra los universitarios extranjeros

El legislador porteño Ramiro Marra lanzó un polémico posteo en X y apuntó a los extranjeros que estudiaron en Argentina."Más de 13.000 estudiantes de Ecuador se recibieron sin pagar un impuesto que aportara a la educación pública”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza en la red social.“Mientras tanto, si un argentino requiere ser atendido de urgencia, debe pagar incluso antes de ser atendido. Así no. Ley pareja no es rigurosa”, completó.Marra respondió a un video ecuatoriano que criticaba la política migratoria del actual Gobierno argentino.Por otra parte, el dirigente libertario habló para CNN Radio y aseguró que “al Papa hay que sacarle signo político”. “Representa a la religión más importante del mundo y eso es fundamental. No tenemos que usar al papa para hacer política y está articulando relaciones cordiales institucionales y espirituales”, explicó.Además, el político aceptó una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO: “Los dos miembros de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio están en el gobierno y que los diputados del PRO hayan acompañado la ley implica que hay un buen diálogo. Se construye una relación política que se puede profundizar”, señaló. En ese marco, destacó que “el PRO está acompañando las ideas de La Libertad Avanza y eso es sano”.Para finalizar, lamentó la sesión fallida y afirmó “la ley (Bases) estaba enfocada en un desarrollo del país basado en el cambio”. “Hay políticos que todavía no quieren aceptar el cambio. No tenía sentido seguir con esa ley porque estaba totalmente deformada”, remarcó.