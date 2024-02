Más motosierra para los trabajadores: el Gobierno aumentó el precio de la garrafa de gas

El Gobierno nacional autorizó desde hoy un nuevo aumento en los topes máximos de los precios de las garrafas de gas. En la provincia de Buenos Aires, el valor de la garrafa de 10 kg se fijó en $6.449, aunque con el cálculo del IVA correspondiente queda en $7.126; mientras que en otros puntos del país, como en Salta y Tierra del Fuego se ubica en $7.217 ($7.874 con el IVA) y $7.327 ($8.096 con el IVA), respectivamente. Cuál es el precio en cada una de las provincias y qué pasó con los montos de los subsidios.El valor de este producto es esencial para la subsistencia de miles de familias del país que no cuentan con acceso a redes de gas natural. Ahora, con la nueva actualización dispuesta por el gobierno de Javier Milei, una familia bonaerense que consuma dos o tres garrafas al mes, deberá destinar entre $14.250 y $21.400 de sus ingresos a estos fines, sin considerar el costo de envío.La decisión fue oficializada este jueves en la Resolución 11/2024 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del secretario Eduardo Rodriguez Chirillo, donde además se estableció que la actualización de estos precios –que hasta ahora era anual– de hoy en adelante se aplicará de forma trimestral.Los Precios Máximos de Referencia en la venta al público para la garrafa de 10 kg quedaron en $6,449 en la Provincia de Buenos Aires y en $6.596 en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, estos valores no incluyen el gasto del envío. Tampoco el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que para estos bienes significa una alícuota especial del 10,5% y con el que estos precios ascienden a $7.126 y $7.288.Considerando este impuesto ya incluído, los precios para las garrafas de 12 kg alcanzan los $8.551 y $8.746 en estos dos distritos respectivamente; para las de 15 kg, se ubican en $10.690 y $10.933.Sin embargo, en algunas otras provincias estos números son aún más elevados. La lista completa de los precios máximos por provincia, sobre el cuál se le debe sumar el IVA (multiplicando el número por 1,105) y el eventual costo de envío, es la siguiente:Según comunicó el Gobierno en la resolución, el incremento determinado “constituye una instancia transitoria a fin de paliar la actual situación económica del sector, y garantizar el abastecimiento del mercado interno, teniendo en cuenta los objetivos de desregulación del mercado de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en el corto plazo, y hasta tanto se adopten las medidas necesarias para alcanzar los objetivos dispuestos por el Decreto N° 70”.Así, la administración nacional fundamentó que la actualización de los precios determinada por esta medida “se encuentra sustentada en el análisis realizado por la Dirección de Gas Licuado de la Subsecretaría de Hidrocarburos”, y “teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores asociados a la producción de GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”.Aunque la resolución establece la continuidad de los subsidios a la compra de garrafas destinado a sectores vulnerables que no tienen conexión a redes de gas natural; los montos de esta ayuda no fueron actualizados en la misma medida que la actualización de los precios máximos.De hecho, los montos fueron virtualmente congelados y mantienen el mismo valor que en octubre de 2023. Hasta ahora, el subsidio cubría el 80% del valor final, y desde hoy la proporción es mucho menor. Por ejemplo, en Buenos Aires cubre solo $1.539 de los $6.449 antes del IVA (poco menos del 24%).A su vez, a través de la Resolución 8/2024 de la Secretaría de Energía, el Gobierno convocó a una audiencia pública para “readecuar” el esquema de subsidios previsto en el Programa Hogar, que tendrá lugar de forma virtual este 29 de febrero desde las 10 de la mañana a través de la plataforma “Webex”.Según ANSES, la ayuda está destinada a todos aquellos hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a:-2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).-3 SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.-2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país.-4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.-Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive).-Hogares con integrante con Certificado de Discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive).-En la Patagonia, hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive) y hogares con integrante con Certificado de Discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría E (inclusive).-Cabe aclarar que las personas que se inscriban al programa por primera vez y vivan en una localidad con cobertura de gas, deberán presentar el certificado emitido por la distribuidora de que no cuentan con conexión a red.Asimismo, si una persona o su conviviente solicitó el subsidio por Segmentación Energética no podrá acceder al subsidio por garrafa del Programa Hogar.Los pasos para inscribirse en Programa Hogar 2024 y solicitar el beneficio son:Chequear si los datos del grupo familiar están registrados en "Mi ANSES", al ingresar con la Clave de la Seguridad Social. Si no es así, deberá iniciar la carga de los mismos en esa plataforma.-Ingresar a "Programas y Beneficios" en el menú de la izquierda y, luego, hacer clic en "Solicitud de Tarifa Social".-Una vez que se acepten y/o completen los datos de contacto, le enviaran un código al teléfono que ingresó en el sistema para validar el usuario.-Después deberá elegir la opción "Programa Hogar", y responder una encuesta con una serie de preguntas sobre la situación personal/familiar y finalizar así el trámite.-El organismo previsional responderá la solicitud entre los 20 y 35 días posteriores a la gestión. Se puede verificar el estado del trámite en la web de la ANSES.-El trámite también puede hacerse de forma presencial en cualquier oficina del organismo estatal. Para todos los casos, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar conviviente estén actualizados en ANSES.